Impuestos, consumo e inversión: Migrantes venezolanos generaron $ 10.6 millones en A.L.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), publicó este miércoles un estudio en el que determinó que durante los últimos 4 años la migración de venezolanos ha sido clave para la economía de América Latina, debido a que generó más de10.000 millones de dólares en los países de acogida, una reveladora cifra que desvirtúa las afirmaciones de varios gobiernos que dicen que la diáspora venezolana representa una carga.

VEA TAMBIÉN Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo o

"A lo largo del proceso migratorio venezolano, el consumo acumulado realizado por esta población en la región responde a más de 10.600 millones de dólares considerando a 5.7 millones de migrantes venezolanos residiendo en los siete países analizados desde el 2022".

El análisis se centró en evaluar el comportamiento económico de Aruba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana con la llegada de los venezolanos desde 2022.

"La población migrante venezolana ha emergido como un motor económico clave en los países de acogida, dinamizando el comercio y fortaleciendo el tejido productivo a través de su patrón de gasto", señala el informe.

Julio Croci, integrante de la oficina de la OIM para América Latina y el Caribe, destacó que la mayoría del aporte se destina principalmente a alimentación, vivienda y servicios. Además, su aporte a los sistemas de salud y educación echa por tierra el argumento de que la población migrante "sobrecarga" el sector público.

VEA TAMBIÉN ¿Cómo ha sido la respuesta de Colombia a la migración venezolana? o

No obstante, advirtió que al menos 80% de los migrantes trabajan en el sector informal, una situación que dificulta su integración y el pago de mayores tributos.

"Contribuyen con otros 2.000 millones de dólares en el pago de tasas e impuestos, lo que representa casi un 10% del total".

Ante estos números, la OIM urge a los países de acogida a facilitar la regulación migratoria para una mayor integración al mercado laboral formal que beneficiará tanto a los extranjeros como a los gobiernos.

"Un proceso de regularización más ágil, y en algunos casos, más económico, no solo incrementaría la participación de los migrantes en el mercado laboral formal, sino que también aumentaría sus contribuciones fiscales".

Más de siete millones de venezolanos viven fuera de su país por la crisis que soporta la nación petrolera bajo el régimen de Nicolás Maduro, cuyo mandato es desconocido por una parte de la comunidad internacional.