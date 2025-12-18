Presidente de Panamá anuncia que vuelo directo a Caracas con migrantes venezolanos se realizará el próximo lunes

El gobierno de Panamá anunció que el próximo lunes saldrá el primer vuelo directo con destino a Caracas conforme al retorno de migrantes venezolanos, una medida inédita hasta ahora en la política migratoria del país.

El anuncio fue realizado este jueves por el presidente panameño, José Mulino, en medio de un contexto regional marcado por cambios en las dinámicas de repatriación y cooperación internacional.

Según explicó el jefe de Estado durante una conferencia de prensa, el vuelo transportará a 70 ciudadanos venezolanos que han decidido regresar voluntariamente a su país.

Este traslado, en ese sentido, marca un giro significativo, pues anteriormente Panamá no realizaba vuelos directos hacia Venezuela debido a la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro.

Desde el año 2024, Panamá ha llevado a cabo cerca de cincuenta vuelos de deportación de migrantes hacia diversos países de Sudamérica.

Estas operaciones han sido financiadas por Estados Unidos como parte de un acuerdo bilateral orientado a reducir el flujo migratorio irregular a través de la región.

No obstante, en el caso de los ciudadanos venezolanos, las repatriaciones se realizaban mediante rutas indirectas, principalmente a través de Colombia, lo que implicaba mayores costos logísticos y administrativos.

Mulino destacó que la salida directa hacia Caracas elimina la necesidad de recurrir a terceros países, lo que simplifica considerablemente el proceso.

“Ya no es necesario triangular por Colombia ni enfrentar las complicaciones que ese mecanismo conllevaba”, señaló el gobernante.

El anuncio de Mulino se da en un contexto en el que la selva del Darién, ubicada en la frontera entre Panamá y Colombia, se consolidó durante los últimos años como una de las principales rutas de paso para migrantes, en su mayoría venezolanos, que buscaban llegar a Estados Unidos.

Sin embargo, ese flujo migratorio disminuyó de manera drástica tras el retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense en enero del año en curso.