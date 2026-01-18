'Dibu' Martínez encajó insólito gol que valió una dura derrota de local para el Aston Villa en Premier League: "Otra vez dibujado"

El Aston Villa selló una dura derrota este sábado en condición de local por la jornada 22 de la Premier League ante el Everton.

El equipo de Birmingham cayó por la mínima diferencia con un tanto en el que el portero argentino, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, fue señalado como el responsable.

A los 58 minutos, tras una serie de errores defensivos, el Everton se fue adelante por intermedio de Thierno Barry, quien aprovechó un rebote del guardameta campeón del mundo con Argentina para embocar la pelota al fondo de la red.

Martínez pudo responder al primer disparo, pero no pudo evitar dejar el balón libre en la segunda jugada, motivo por el cual la afición le cayó con toda.

Los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar, muchos de los cuales responsabilizaron al guardameta argentino por el único tanto del encuentro

“Otra vez se le olvidaron las manos al ‘Dibu’”; “Toda de Dibu”; “Otra vez dibujado”, fueron algunas de las reacciones de los aficionados.

Con la derrota de local, el Aston Villa se aleja de la punta en la tabla de posiciones de la Premier League. El equipo dirigido por Unai Emery se ubica tercero con 43 puntos, a siete del líder Arsenal con 50 y con los mismos puntos del tercero, el Manchester City.

Pese a la derrota, el equipo del portero argentino continúa en zona de clasificación a la próxima Champions League.

En la próxima jornada, el equipo ‘villano’ se medirá en calidad de visitante al Newcastle en busca de mantenerse en puestos de Champions y tratar de acercarse al líder Arsenal.