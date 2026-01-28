Anunciaron investigación contra el exciclista colombiano, campeón de la Vuelta a España, por presunta desaparición forzada

Este miércoles 28 de enero, la Fiscalía de Colombia anunció una investigación por presunta "desaparición forzada" contra el reconocido exciclista Luis "Lucho" Herrera, quien fue involucrado en el asesinato de cuatro campesinos en 2002.

El exdeportista colombiano de 64 años fue señalado por dos exparamilitares ante la justicia por supuestamente pagar por la desaparición y posterior muerte de vecinos que se negaron a venderle sus predios en Fusagasugá.

Herrera, quien en 1987 se coronó campeón de la Vuelta a España, ya había asistido de manera voluntaria ante la Fiscalía para negar su relación con estos hechos. La cita, que tuvo lugar en junio de 2025 en Bogotá, no fue vinculante.

En las denuncias de los exparamilitares también fue mencionado el hermano del exciclista, Rafael Herrera.

De acuerdo con lo informado por el ente acusador colombiano, la investigación fue iniciada tras encontrar "elementos materiales probatorios" que indicarían que los hermanos Herrera habrían contactado a miembros de un grupo paramilitar con el objetivo de "se llevaran en contra de su voluntad" a las víctimas.

Tanto Luis como Rafael Herrera fueron citados a un interrogatorio el 6 de febrero para responder "por el delito de desaparición forzada".

Según el Código Penal de Colombia, el delito de desaparición forzada puede acarrear penas de cárcel que varían entre 26 y 45 años.

Sobre el caso puntual, la Fiscalía de Colombia indicó que los cuerpos de dos de los campesinos fueron hallados en 2008 y entregados a sus familiares en diciembre pasado. Mientras que los dos restantes permanecen desaparecidos.

Los paramilitares, quienes ya fueron condenados por el hecho, señalaron que los cuerpos fueron enterrados en un predio propiedad del exdeportista.

Ante los señalamientos, Lucho Herrera, también conocido como el Jardinerito de Fusagasugá, se ha desvinculado de los hechos y ha señalado que se trata de un montaje para "enlodar" su nombre.