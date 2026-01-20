México entrega a Estados Unidos a otros 37 miembros de organizaciones criminales

El gobierno de México anunció este martes que entregó a Estados Unidos a 37 miembros de organizaciones criminales, en un contexto de presión renovada de Washington para que soldados estadounidenses entren a territorio mexicano a combatir a los cárteles.

Es la tercera entrega de este tipo que realiza México desde 2025 y, con ella, suman ya 92 miembros del crimen organizado enviados a Estados Unidos.

El anuncio tiene lugar a poco más de una semana de que la presidenta Claudia Sheinbaum dialogara sobre seguridad con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional", dijo en X el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.

"Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas", agregó.

En agosto de 2025, México entregó a 26 presos, requeridos por cargos de narcotráfico, a la justicia de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN El relato de un profesor colombiano residente en México que estaba reportado como desaparecido: denunció que fue detenido y golpeado por militares o

Las 26 personas se encontraban detenidas en diferentes cárceles y "representaban un riesgo permanente a la seguridad pública", señalaron en un comunicado conjunto la Secretaría de Seguridad federal y la Fiscalía General de México.

El traslado se dio "bajo solicitud del Departamento de Justicia" de Estados Unidos, que "se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país", indicaron los organismos de seguridad.

El envío ocurre en momentos en que México y Estados Unidos negocian un acuerdo sobre seguridad, que incluye el tráfico de drogas y armas.

Estos reclusos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye instancias previstas en los casos de extradición.

El gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, justifica esta medida al señalar que algunos narcos recuperan la libertad porque supuestos jueces corruptos les conceden recursos de amparo.

Este envío, se da en medio de presiones a México, por parte del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para detener el contrabando de fentanilo.

México ya había enviado a la unión americana, en febrero, a 29 de sus más notorios capos de las drogas, entre ellos el veterano Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena en 1985.

La cooperación entre México y Estados Unidos para frenar el narcotráfico se materializa principalmente a través de la Iniciativa Mérida, un acuerdo de seguridad bilateral que busca combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas.

Esta causa involucra a diversas instituciones de ambos países, como departamentos gubernamentales, agencias de seguridad y fuerzas armadas.