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Martes, 14 de abril de 2026
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Celia Cruz

Un legado que no acaba: la reina de la salsa Celia Cruz ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026

abril 14, 2026
Por: Diana Pérez
Celia Cruz | Foto: AFP
Celia Cruz | Foto: AFP
Su inclusión es una confirmación del importante legado que tiene no solo en la salsa sino en otros géneros como el rock en los cuales ha sido inspiración para muchos.

Aun después de muerta Celia Cruz, su legado sigue creciendo todavía más y continúa demostrando porqué es una de las artistas latinas más grandes de los últimos tiempos.

La famosa salsera, que falleció a los 77 años en 2003, logró un hecho histórica tras ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a otros grandes artistas. Muchos pensarán que su inclusión en el salón de la fama no tiene sentido debido a que la cubana hacía era salsa y no rock.

Sin embargo, su inclusión tiene más que ver con el impacto que ha tenido y que marcó con su carrera en la expasión de la música afrocaribeña y latinoamericana a nivel mundial.

Según ha informado la organización, la intérprete de 'Te busco' es una artista que "creó una música poderosa que representó el sonido de la libertad tras la Revolución Cubana, dando forma y popularizando el género afrocubano".

Además, fue pionera del pop latino en el siglo XX, contribuyendo al estilo "afrocubano de la guaracha, así como a la creación y popularización de la salsa".

Su inclusión es una confirmación del importante legado que tiene no solo en la salsa sino en otros géneros como el rock en los cuales ha sido inspiración para muchos.

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El productor musical Omer Pardillo Cid afirmó que "Este honor celebra su legado eterno y la alegría que sigue brindando a generaciones de seguidores en todo el mundo".

En la categoría de los artistas principales que ingresaron al Salón de la Fama 2026 están: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division / New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

En total fueron 18 artistas los admitidos. Ocho en la categoría de 'Intérprete', cinco en la de 'Influencia temprana', cuatro en 'Excelencia musical' y el ganador del premio Ahmet Ertegun.

En los últimos años, el famoso Salón de la Fama del Rock and Roll se ha abierto a otros géneros, acogiendo artistas de blues, R&B, hip hop, pop, heavy metal, jazz, dance y punk.

Lo que quiere decir que el género al que se dedique un artista nominado no es impedimento y más bien la única condición para ser tenido en cuenta es que su primera grabación lanzada tenga al menos 25 años.

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