Ministro de Defensa de Maduro dice que la acciones de Estados Unidos son "narrativa"

El ministro de Defensa del régimen de Maduro, Vladimir Padrino López, denunció que Estados Unidos, utiliza su aparato comunicacional para difundir "mentiras sobre Venezuela y poder implementar y justificar sus planes".

"El problema es una narrativa que se quiere imponer para agredir a Venezuela. O sea, construyendo mentiras que se van haciendo así una verdad", dijo en un vídeo publicado en su Instagram.

Estados Unidos cuenta con un "gran aparato comunicacional para difundir su mentira y construir falsos positivos", cuestionando además el despliegue militar en el mar Caribe, bajo el argumento de combate al narcotráfico.

"Las mayores agresiones imperialistas van precedidas de la preparación de la opinión pública internacional, construidas siempre sobre la manipulación y de hechos infundados, donde la mentira prevalece" y comparó la estrategia con la de Joseph Goebbels, jefe de propaganda nazi.

Denuncó un supuesto "desamparo internacional", donde "“las reglas del derecho no existen" y cualquier mentira puede ser fabricada sin consecuencias. Quien quiera fabricar una mentira, la fabrica y no pasa nada, porque no hay ley, no hay Estado de derecho internacional, estamos acéfalos de derecho internacional".

"Nosotros también estamos desplegados", había dicho antes el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Entretanto Maduro ordenó el despliegue de 4 millones de supuestos milicianos a los que ordenó entregrar fusiles de defensa.