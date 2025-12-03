NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Edmundo González

"Es una venganza y una retaliación política en contra de Edmundo González": director de la ONG Laboratorio de Paz sobre condena del régimen a Rafael Tudares

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz, aseguró que la condena en contra del yerno del mandatario electo es una “venganza”.

En Venezuela, fue condenado a 30 años de prisión Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo, Edmundo González Urrutia, una sentencia que ha sido calificada como clandestina y que viola todas las garantías constitucionales.

Tudares fue imputado por los supuestos delitos de conspiración y terrorismo; se le impuso un defensor público, se le impidió el derecho a la defensa y sus abogados no tuvieron acceso al expediente.

Las autoridades venezolanas están utilizando este momento, en el cual están siendo objeto de un operativo antinarcóticos en el Mar Caribe por parte del gobierno de Estados Unidos, como una oportunidad para aumentar la frontera represiva”, aseguró.

Dentro del reforzamiento de algunos patrones de violación de derechos humanos, tenemos esta imposición de penas absolutamente desproporcionadas en juicios que no han respetado ningún tipo de garantía para el debido proceso”, agregó.

A su vez, Uzcátegui indicó que “Rafael Tudares sigue estando en una situación de desaparición forzada, que es uno de los delitos contra la humanidad que están siendo investigados actualmente por la Corte Penal Internacional”.

En sentido, aseguró que “esto es absolutamente una venganza, una retaliación política”. “Lo que se intenta es, por supuesto, quebrar el trabajo que está haciendo Edmundo González de alertar sobre la grave situación venezolana y además continuar desmantelando todo el equipo humano que hizo posible toda la participación de los venezolanos en las elecciones del 28 de julio”, añadió.

Además, indicó que nueve de cada 10 personas privadas de libertad en este momento “están vinculadas a la organización Vente Venezuela”.

Temas relacionados:

Edmundo González

Régimen de Maduro

Condena

Detenciones arbitrarias

Vente Venezuela

"Es una venganza y una retaliación política en contra de Edmundo González": director de la ONG Laboratorio de Paz sobre condena del régimen a Rafael Tudares

