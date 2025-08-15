NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Gobierno de Estados Unidos

Aviones espía, tropas y varios activos navales hacen parte del poder militar desplegado por Estados Unidos en el sur del Mar Caribe

agosto 15, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Avión espía estadounidense - Foto de referencia AFP
Claudia Sheinbaum, por su parte, rechazó cualquier forma de "intervencionismo" al ser consultada sobre este despliegue y aclaró que la maniobra es "en aguas internacionales".

Varios aviones espía 'P-8' y al menos un buque de guerra y un submarino de ataque hacen parte del poder militar desplegado por Estados Unidos en el sur del Mar Caribe, según confirmó a Reuters el jueves un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

CNN, por su parte, aseguró el viernes que otros dos funcionarios de Defensa estadounidenses les adelantó también que "las Fuerzas Armadas de Estados Unidos van a desplegar más de 4.000 infantes de Marina y marineros en las aguas que rodean América Latina y el Caribe".

Se trata de un proceso que duraría "varios meses", en el que se tiene previsto una operación en el espacio aéreo internacional y en aguas internacionales.

Asimismo, según la fuente de Reuters, los activos navales pueden ser usados no solo para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como "plataforma de lanzamiento para ataques selectivos" si se toma una decisión.

El tipo de los vehículos que se desplegaron se conoce luego de que en la mañana del mismo jueves el secretario de Estado Marco Rubio confirmara a NTN24 la ofensiva para enfrentar a los carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles, que representan un peligro para la seguridad estratégica de la Unión Americana.

Entretanto, la presidente de México Claudia Sheinbaum rechazó este viernes cualquier forma de "intervencionismo" al ser consultada sobre la iniciativa de la administración Trump en el Caribe y aclaró que la maniobra es "en aguas internacionales".

Sobre este despliegue "nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos. No solamente en el caso de México sino el caso de todos los países de América y el Caribe", agregó la mandataria durante una conferencia matutina.

"Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo", reiteró Sheinbaum, quien está actualmente en la ciudad de Chetumal fronteriza con Belice para reunirse con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro beliceño, John Briceño.

La mandataria fue también cuestionada sobre las declaraciones de Trump acerca de que México y Canadá hacen lo que Washington les pide y respondió que, aunque "Trump tiene una forma de hablar", el único que manda en México es "el pueblo, así de sencillo y así de importante".

El mandatario republicano ha querido utilizar a los militares para perseguir las bandas de narcotraficantes que han sido designadas como organizaciones terroristas globales, por lo que el Pentágono había recibido instrucciones para preparar opciones.

Trump ha hecho de la represión de los cárteles de la droga un objetivo central de su Gobierno, parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos.

El Gobierno en los últimos meses ya ha desplegado al menos dos buques de guerra para ayudar en los esfuerzos de seguridad fronteriza y el tráfico de drogas.

"Este despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región", aseguró otra fuente a Reuters.

El Gobierno de Trump, cabe recordar, designó al cartel de Sinaloa, de México, y otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro, como "organizaciones terroristas globales".

El Ejército estadounidense ya ha incrementado su vigilancia aérea de los carteles mexicanos para recoger información y determinar la mejor forma de frenar sus actividades.

Trump ha ofrecido antes enviar soldados estadounidenses a México para ayudar a combatir el narcotráfico, una oferta que su vecino rechazó tajantemente.

