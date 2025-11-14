¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Fuentes consultadas en Puerto Rico por La Noche de NTN24 señalan que durante las últimas 72 horas aumentó en un considerable porcentaje el movimiento de marines en la isla.

Según testigos, en el área de Arroyo, en la isla, entran y salen relevos de unos 120 uniformados en promedio.

De acuerdo con la información suministrada, el mensaje es que se acerca la hora cero para la ‘Operación lanza del sur’ en contra de las organizaciones narcoterroristas y, aunque no se ha hecho mención, un eventual operativo contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según los datos, en el área de Puerto Ponce, área de Arroyo, es donde más movimiento de helicópteros Black Hawk se han visto en las últimas horas.

Otras fuentes consultadas en Miami aseguran que, a través de mecanismos de inteligencia, autoridades de Panamá, Costa Rica, El Salvador y Ecuador están cooperando con la Administración Trump en el avance del despliegue militar del Caribe con acceso a rutas al servicio del narcotráfico, comunicaciones e interceptaciones.

Alexis Torres, exsecretario del Departamento de Seguridad de Puerto Rico; Roberto Olivares, politólogo y periodista; y David Saucedo, analista consultor de seguridad, analizan el tema en La Noche de NTN24.

Torres, quien además es veterano de guerra de EE. UU., señaló que la llegada del portaviones Gerald R. Ford es "un mensaje claro de que los días se están acabando" y envió un mensaje a los aliados del régimen de Maduro: "deberían estar considerando retirarse pacíficamente para evitar cualquier situación".

Por su parte, el politólogo Olivares dijo: "no haces una movilización, en la que tienes el 20% de la flota naval de EE. UU., al mar Caribe y traes el portaviones más grande del mundo para dejarlo haciendo turismo de aventura, este es un mes decisivo porque ese posicionamiento donde llegará el Gerald Ford nos va a decir mucho de lo que va a suceder".

Saucedo, a su vez, dijo que la posición de Maduro de pedir "paz" y bajar el tono ante el Gobierno de Estados Unidos, es común entre los regímenes no democráticos.

"El llamado a la unidad nacional y esta petición de paz es muy común en América Latina cuando se cierne una amenaza sobre alguna dictadura, lo hizo Fidel Castro en algún momento", dijo.

No obstante, el analista aseguró que "no hay condiciones para que se dé una invasión, el número de tropas no está todavía presente en la zona, no veo ejercicios en el Caribe o un despliegue que nos haga ver que habrá una invasión en el territorio".