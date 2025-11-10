NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

¿Error o estrategia? Qué hay detrás de la polémica imagen de Gustavo Petro vestido de preso que apareció en la Casa Blanca

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Análisis en Club de Prensa Washington DC con Vanessa Vallejo, analista política de Voz US, y Antonia Crespi, periodista de Diario Ara.

Una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vestido como si fuera un presidiario en una cárcel norteamericana y al lado de Nicolás Maduro, quien porta el mismo traje, ha provocado fuerte polémica en la región.

La imagen apareció en un documento presentado el pasado 21 de octubre, tres días antes de la inclusión de Petro en la lista Clinton, por el equipo del senador de origen colombiano Bernie Moreno a representantes del Gobierno de Estados Unidos.

El documento supuestamente describe una propuesta al gobierno estadounidense titulada como "La doctrina Trump", que sería una hoja de ruta de cinco pasos para cumplir objetivos estratégicos en Colombia y en el hemisferio occidental.

Asimismo, la polémica fotografía fue tomada al interior de la Casa Blanca, sede del Gobierno de Estados Unidos.

