Mojtaba Jamenei, cabeza del régimen iraní que aún no ha dado la cara, difundió un mensaje tras la muerte de su jefe de seguridad

Mojtaba Jamenei, quien asumió las riendas del régimen de Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en un ataque de Estados Unidos e Israel, difundió un mensaje en el que se refirió al reciente abatimiento del jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Alí Larijani.

El nuevo líder supremo, que aún no ha aparecido en público desde que asumió el cargo unos días después del asesinato de su padre, advirtió este miércoles que los "asesinos" de Larijani pagarán por su muerte.

En un mensaje difundido por la agencia Tasnim el día del funeral de Larijani, Jamenei dijo que "cada gota de sangre derramada tiene su precio, y los asesinos criminales de estos mártires tendrán que pagarlo pronto".

Y añadió: "Sin ninguna duda, el asesinato de una personalidad de este tipo da testimonio de su importancia y del odio que le profesan los enemigos del Islam".

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Jamenei fue designado el 8 de marzo como guía supremo del régimen de Irán por un consejo de clérigos, esto luego de que el 28 de febrero fuera abatido su padre en un ataque de Estados Unidos e Israel.

Cabe resaltar que a la fecha no ha dado la cara en público y su primer mensaje fue leído en la televisión nacional varios días después de asumir.

En medio de su ausencia, han surgido algunas especulaciones, como que Jamenei pudo haber quedado "desfigurado" o resultó herido de una pierna en el ataque que acabó con su padre a finales de febrero.