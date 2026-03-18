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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Israel asegura que dio de baja a otro miembro del régimen iraní: "el ministro de Inteligencia de Irán, Jatib, fue eliminado"

marzo 18, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Ataques en Irán / FOTO: AFP
Ataques en Irán / FOTO: AFP
Así lo dio a conocer el ministro de Defensa de Israel en un comunicado en el que agregó que el conflicto está elevando su nivel.

El ministro israelí de Defensa afirmó este miércoles que su ejército mató al titular iraní de Inteligencia, Esmail Jatib.

"La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, Jatib, fue eliminado también", dijo el ministro Israel Katz en un comunicado.

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Su muerte se suma a la del jefe de seguridad iraní, Alí Larijani, confirmada el martes por las autoridades de Teherán.

En Washington, el departamento de Estado había ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios, incluido Jatib.

"La intensidad de los ataques en Irán está subiendo un nivel. Estamos en medio de una etapa decisiva", señaló Katz en su comunicado.

Katz también explicó que él y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, habían autorizado al ejército a atacar "a cualquier alto funcionario iraní para el que se haya cerrado el círculo de inteligencia y operativos, sin necesidad de aprobación adicional".

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"Seguiremos cazándolos a todos", agregó.

"A lo largo de este día [miércoles] se esperan sorpresas significativas en todos los ámbitos que elevarán a un nuevo nivel la guerra que estamos librando contra Irán y Hezbolá en Líbano", añadió.

En un comunicado anunciando la eliminación de Jatib, el ejército israelí afirmó que había "desempeñado un papel significativo durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que respecta al arresto y asesinato de manifestantes como a la configuración de la evaluación de inteligencia del régimen".

"Además de sus actividades dirigidas contra el Estado de Israel, Jatib lideró las actividades terroristas del ministerio de Inteligencia contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo", añadió.

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