Jueves, 02 de octubre de 2025
Venezuela

Momentos de tensión se vivieron entre comerciantes informales de Caracas y la Policía por desalojo forzado

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La situación económica y la falta de oportunidades laborales en Venezuela han llevado a que las personas se tomen las calles para ofrecer productos y solventar sus gastos.

Durante el desalojo de comerciantes informales en el Bulevar de Sabana Grande en Caracas por parte de la Policía Nacional Bolivariana, terminó en un enfrentamiento luego de la reacción de los “buhoneros”, ante lo que catalogaron la vulneración de su “derecho al trabajo”.

Las personas afectadas manifestaron que han tenido que acudir a los espacios públicos como una alternativa de empleo y de supervivencia, esto debido a los bajos suelos que se ofrecen, el desempleo y la actual crisis económica que afronta Venezuela.

Situación ante la cual, durante los últimos meses, varios comerciantes informales han decidido tomarse el Bulevar de Sabana Grande como una para el sustento diario de sus hogares.

“Yo vendo franelilla 4X5; por cada doce me quedan cinco dólares, tengo que gastar pasajes, o nos queda mucho, pero tenemos que luchar para llevar el pan de cada día a nuestros hogares”, expresó uno de los vendedores a NTN24.

Por su parte, quienes han intentado formalizar su forma de trabajo manifiestan que para lograrlo se enfrentan a varios inconvenientes, ya que “para sacar el permiso te ponen muchas trabas” en un trámite que puede durar hasta un año.

Ante esta situación, la vicepresidenta de Fedecámaras indicó que es urgente implementar estrategias que permitan vencer el comercio informal en Venezuela.

“Primero reducir la burocracia y posteriormente hacer una racionalización fiscal para que los impuestos sean racionales, debido a que actualmente en nuestra nación se paga el doble de impuesto en comparación con el resto de la región”, sentenció Tiziana Polesel, segunda al mando de Fedecámaras.

Según la vicepresidenta de esta entidad, estos hechos ponen a Venezuela en desventaja en comparación con otras naciones; asimismo, indicó que esto también representa una barrera para los “empresarios que desean formalizarse”.

Al no existir garantías, esta situación puede significar el aumento en las cifras del desempleo informal en la nación, manifestó el economista venezolano José Guerra.

“No hay créditos, no hay espacios, ni mercados donde ellos puedan desempeñar sus actividades, lo cual los fuerza al desempleo”, señaló Guerra a NTN24.

Por ahora, los comerciantes informales que fueron desalojados por parte de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro esperan ser reubicados, pues, al igual que cualquier ciudadano, deben cumplir con sus obligaciones diarias.

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

