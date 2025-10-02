Momentos de tensión se vivieron entre comerciantes informales de Caracas y la Policía por desalojo forzado

Durante el desalojo de comerciantes informales en el Bulevar de Sabana Grande en Caracas por parte de la Policía Nacional Bolivariana, terminó en un enfrentamiento luego de la reacción de los “buhoneros”, ante lo que catalogaron la vulneración de su “derecho al trabajo”.

Las personas afectadas manifestaron que han tenido que acudir a los espacios públicos como una alternativa de empleo y de supervivencia, esto debido a los bajos suelos que se ofrecen, el desempleo y la actual crisis económica que afronta Venezuela.

Situación ante la cual, durante los últimos meses, varios comerciantes informales han decidido tomarse el Bulevar de Sabana Grande como una para el sustento diario de sus hogares.

“Yo vendo franelilla 4X5; por cada doce me quedan cinco dólares, tengo que gastar pasajes, o nos queda mucho, pero tenemos que luchar para llevar el pan de cada día a nuestros hogares”, expresó uno de los vendedores a NTN24.

Por su parte, quienes han intentado formalizar su forma de trabajo manifiestan que para lograrlo se enfrentan a varios inconvenientes, ya que “para sacar el permiso te ponen muchas trabas” en un trámite que puede durar hasta un año.

Ante esta situación, la vicepresidenta de Fedecámaras indicó que es urgente implementar estrategias que permitan vencer el comercio informal en Venezuela.

“Primero reducir la burocracia y posteriormente hacer una racionalización fiscal para que los impuestos sean racionales, debido a que actualmente en nuestra nación se paga el doble de impuesto en comparación con el resto de la región”, sentenció Tiziana Polesel, segunda al mando de Fedecámaras.

Según la vicepresidenta de esta entidad, estos hechos ponen a Venezuela en desventaja en comparación con otras naciones; asimismo, indicó que esto también representa una barrera para los “empresarios que desean formalizarse”.

Al no existir garantías, esta situación puede significar el aumento en las cifras del desempleo informal en la nación, manifestó el economista venezolano José Guerra.

“No hay créditos, no hay espacios, ni mercados donde ellos puedan desempeñar sus actividades, lo cual los fuerza al desempleo”, señaló Guerra a NTN24.

Por ahora, los comerciantes informales que fueron desalojados por parte de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro esperan ser reubicados, pues, al igual que cualquier ciudadano, deben cumplir con sus obligaciones diarias.