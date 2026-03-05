Un auténtico fan de su relación: así reaccionó Novak Djokovic al ver el anillo de compromiso de la tenista Aryna Sabalenka en su reencuentro en Indian Wells

En las últimas horas, la reconocida tenista bielorrusa Aryna Sabalenka revolucionó las redes sociales al compartir la noticia de su compromiso con su novio Georgios Frangulis.

Desde su cuenta de Instagram, la número uno en el mundo publicó un video en el que se ve a su novio arrodillándose en lo que parece ser un jardín rodeado de floreros y le entrega el anillo.

Junto al video del romántico momento, Sabalenka puso la tierna descripción: "Tu y yo para siempre" y la fecha del compromiso que fue el 3 de marzo de 2026.

Muchas han sido las felicitaciones que ha recibido la reconocida tenista, pero la que más ha causado ternura ha sido la de su colega, el serbio Novak Djokovic.

En su reencuentro en el BNP Paribas Open de Indian Wells, el número tres en el ranking ATP se acercó a la bielorrusa para felicitarla por su compromiso.

En un video que se ha hecho viral en redes sociales, se ve al tenista acercándose a Sabalenka y le pide que le dé la mano para poder ver el anillo.

Tras observar el anillo de compromiso, se escucha cuando Djokovic dice mientras mira el anillo: "ah, wow. Felicidades, felicidades", haciendo reír a Sabalenka.

El serbio la abraza y se queda charlando un poco más con la número uno en el ranking WTA, y antes de irse, choca los cinco con ella y se marcha.

La interacción entre ambos ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, en donde exaltan lo bonita que es su amistad.

"Todos están felices, relajados", "Son interacciones relajadas y divertidas", "Novak Djokovic encantado con el anillo de compromiso de Aryna Sabalenka", "Un personaje ese Nole y va a sacarle una sonrisa a otro personaje como lo es Aryna", "Como se abrazan", "Mis tenistas preferidos", son algunos de los comentarios.

El medallista olímpico ya había reaccionado a la noticia del compromiso de su amiga al comentarle tres corazones en el video que publicó en su cuenta de Instagram la bielorrusa.

Otro tenista en reaccionar ante la noticia del compromiso fue el español Carlos Alcaraz, quien comentó en la publicación un "¡Enhorabuenaaaaa!".