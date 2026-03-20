Muere la icónica estrella del cine y de artes marciales Chuck Norris a los 86 años

Chuck Norris, figura de acción del cine de Estados Unidos y leyenda de las artes marciales, falleció a los 86 años, informó este viernes su familia en un comunicado a través de su cuenta de Instagram.

"Es con el corazón embargado que nuestra familia comparte el arrepentido fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris la mañana de ayer", dijo el texto publicado en las redes sociales del protagonista de "Walker, Texas Ranger".

La familia dijo que quería mantener las circunstancias de su caída en privado, pero que el actor estuvo acompañado por ellos "y en paz".

"Para el mundo, él era un artista marcial, un actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, él era un esposo devoto, un querido padre y abuelo, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia", señala el texto que acompaña una foto de perfil en blanco y negro del actor cuyo papel revelación fue "El dragón", la cinta de 1972 protagonizada por Bruce Lee.

El portal de noticias TMZ informó el jueves que Norris había sufrido una emergencia médica, pero no ofreció detalles.

Norris, una leyenda de las artes marciales famosa por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década de 1980, cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicación en las redes sociales.

"Yo no envejezco. Yo subo de nivel", señaló en un vídeo en el que se le ve entrenando con un hombre. "Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven", agregó.

VEA TAMBIÉN Cantante Addison Rae vivió una ‘colombianada’ a su llegada al país cuando le hicieron firmar una tarjeta de Transmilenio o

Chuck Norris protagonizó más de 25 películas, las más destacadas fue” Walker, Texas Ranger: Juicio por fuego”, “El furor del dragón”, cinta en la que peleó con Bruce Lee, asimismo, resalta “Delta Force”, “Invasión U.S.A.” y “Desaparición en Acción”.

No obstante, también fue seis veces campeón mundial de karate profesional entre 1968 y 1974. Creó su propio estilo, el Chun Kuk Dó, y fue instruido en Tang Soo Do durante su tiempo en la Fuerza Aérea.