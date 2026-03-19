Cantante Addison Rae vivió una ‘colombianada’ a su llegada al país cuando le hicieron firmar una tarjeta de Transmilenio

Este 20, 21 y 22 de marzo se llevará a cabo en el parque Simón Bolívar de Bogotá el Festival Estéreo Picnic que reúne lo mejor de la música tanto nacional como internacional, por lo que los artistas extranjeros están empezando a llegar a Colombia.

Los fanáticos de estos artistas se están agolpando en el aeropuerto El Dorado para esperar su llegada y poder tomarse una foto, un saludo o conseguir un autógrafo, algo que suele suceder siempre que hay conciertos.

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La cantante estadounidense Addison Rae ya aterrizó en Colombia para su presentación en Bogotá el día viernes del Estéreo Picnic y como era de esperarse, fanáticos de ella se reunieron para recibirla a su llegada al aeropuerto y poder tomarse fotos y compartir con ella.

Durante el momento artista – fan ocurrió un hecho curioso catalogado por los internautas como una ‘colombianada’ y es que una de sus seguidoras, identificada como @sofiaortizss en Instagram, quería un autógrafo de la cantante y al no tener una agenda o un papel, le pasó a la artistas su tarjeta de Transmilenio para que se la firmara.

La curiosidad fue resaltada en las redes sociales del Estéreo Picnic: “Momentos que nunca pensé ver 😳 jaja @addisonraee firmando una tarjeta de SITP”.

El hecho curioso ha generado un montón de comentarios en las redes sociales: “ya no te subas más al SITP con esa tarjeta y enmárcala”, “una ídola”, “lo menos asthetic pero épico posible”, “el hada de Transmilenio”, “gástame un pasaje con esa súper tarjeta”, entre otros.

Addison Rae se presentará el 20 de marzo a las 19:45 en el escenario Adidas del Festival Estéreo Picnic y compartirá escenario con otros grandes como Lorde, Tyler the Creator, Turnstyle y muchos más.