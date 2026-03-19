NTN24
Jueves, 19 de marzo de 2026
Jueves, 19 de marzo de 2026
Spiderman

Tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” rompe récord histórico arrasando con Deadpool & Wolverine

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Traje Spider-Man | Foto: AFP
Traje Spider-Man | Foto: AFP
La cinta, dirigida por Destin Daniel Cretton, contará con la participación de Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y Mark Ruffalo.

El primer tráiler de la nueva película 'Spider-Man: Brand New Day' alcanzó 718 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas tras ser publicado este miércoles por el Universo Cinematográfico de Marvel.

Según datos publicados por Variety, el récord lo había alcanzado el tráiler de Deadpool & Wolverine, que había logrado 365 millones de visualizaciones en su primer día, menos de la mitad que la nueva entrega de Spider-Man.

El emocionante tráiler, publicado por Sony Pictures de la cuarta entrega del 'Hombre Araña', muestra a un solitario y desolado Peter Parker tras los eventos ocurridos en la antecesora 'Spider-Man: No way home'.

Al inicio del clip se muestra a un Peter poniéndose la máscara de Spider-Man mientras en su teléfono ve un video de sus amigos MJ (interpretada por Zendaya) y Ned Leeds (interpretado por Jacob Batalon) y tras esto se aventura a sobrevolar por la ciudad.

Luego de fondo se escucha el relato: "Hola, mi nombre es Peter Parker. Tu no me recuerdas, pero solíamos conocernos. Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí", todo mientras observa a su mejor amigo en lo que parece ser una cafetería.

o

Mientras el superhéroe corre por un tejado preparándose para la acción, su voz en off dice: "porque no solo soy Peter Parker, soy... Spider-Man".

Lo siguiente que muestra el pequeño vistazo de la cinta son algunas escenas de acción entre el 'Hombre Araña' y un sujeto llamado 'Frank', a quien enfrenta mientras este conduce un carro en plena calle.

Luego, Peter es mostrado en lo que parece ser una fiesta mientras observa a lo lejos a MJ coqueteando con otro hombre, y dice: "A veces Spider-Man tiene que hacer lo difícil, aunque le rompa el corazón a Peter Parker".

Sin embargo, el superhéroe momentos después es visto teniendo una pequeña crisis y preguntándose qué le ocurre, para luego desmayarse.

El tráiler incluye también una escena de Peter visitando la tumba de su difunta tía May Parker. A su vez, Parker empieza a desarrollar unas reacciones extrañas como la falta de telaraña.

Para ello, decide acudir ante el Dr. Bruce Banner, también conocido como Hulk, quien le explica los cambios que tiene en su ADN como parte de una transformación "peligrosa" de sus sentidos arácnidos.

La emocionante cinta está dirigida por Destin Daniel Cretton y contará con la participación de Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y Mark Ruffalo.

Además de la incorporación de nuevas caras como Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y Jon Bernthal. Su estreno en los cines del mundo se tiene previsto que sea para el próximo 31 de julio de 2026.

Temas relacionados:

Spiderman

Cine

Películas

Marvel

Superhéroes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Hubo bombardeos de Ecuador en Colombia? Coronel (r) dice que "Petro está desinformado" y que "no hay trazas en los radares"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En este momento hay alerta máxima en todos los organismos de seguridad de EE. UU., hay 135 alertas de inteligencia activas": experto sobre amenazas en medio del conflicto con Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump revela desde la Casa Blanca cuáles serían sus planes futuros frente al régimen de Irán y pide a Netanyahu no atacar yacimientos de gas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Parece más un ajuste de cuentas entre bandas": Lorent Saleh sobre llegada de Gustavo González al Ministerio de Defensa del régimen en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Un triunfo deportivo eleva la confianza, pero hay que seguir trabajando por los intereses superiores del país": periodista Fernando Arreaza sobre el campeonato de Venezuela en el Clásico Mundial

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Mucho del miedo que persiste tiene que ver con ese personaje": Juan Pablo Guanipa dice que salida de Diosdado Cabello sería "buena noticia" tras destitución de Padrino López

Granko Arteaga, militar del régimen venezolano / Diosdado Cabello, prófugo de la justicia de los EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen venezolano

“Lo más difícil va a ser deshacerse de Diosdado Cabello y Granko Arteaga”: Tamara Suju sobre los cambios en el gabinete del régimen venezolano

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Exprisionero político denuncia que Germán Gómez Larez, designado por Delcy Rodríguez nuevo director general de Contrainteligencia Militar, fue uno de sus torturadores mientras estuvo secuestrado

Cárceles de Ecuador - Foto: EFE
Ecuador

"El problema no es la norma, es la ausencia de aplicación real y técnica": experta sobre aprobación de reforma al sistema penitenciario en Ecuador

Embajada de Estados Unidos en Caracas - Foto AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos actualiza su alerta de viaje para Venezuela: estos son los nuevos lineamientos que publicó

Más de Entretenimiento

Ver más
Matt Clark - AFP
Actor

Matt Clark, actor de ‘Volver al futuro’, falleció a los 89 años debido a complicaciones tras una cirugía

Shakira y Beéle - EFE
Shakira

Shakira y Beéle juntos en Barranquilla: ¿qué están haciendo juntos en la ciudad?

Películas ganadoras en los Premios Oscar - Fotos: EFE
Premios Óscar

Estas son las plataformas de streaming en donde se pueden ver las películas más galardonadas de los Premios Oscar

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Matt Clark - AFP
Actor

Matt Clark, actor de ‘Volver al futuro’, falleció a los 89 años debido a complicaciones tras una cirugía

Shakira y Beéle - EFE
Shakira

Shakira y Beéle juntos en Barranquilla: ¿qué están haciendo juntos en la ciudad?

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, y Venezuela en la final del Clásico Mundial de Béisbol - Fotos: EFE
Edmundo González

"Que esta alegría no sea solo un instante, sino una referencia": el emotivo mensaje de Edmundo González tras el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Figura en el fútbol colombiano sorprendió al revelar que Luis Díaz estuvo cerca de ser convocado para el Mundial de Rusia 2018: "no le dieron los tiempos”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump celebra el triunfo de Venezuela ante Italia en el Clásico Mundial de Béisbol y sugiere que el país se convierta en el Estado 51 de la Unión Americana

EE. UU. entrega balance sobre dos primeras semanas de ataques contra el régimen de Irán
Estados Unidos

EE. UU. entrega balance sobre dos primeras semanas de ataques contra el régimen de Irán: Marina, ineficaz en combate, y dominio "aéreo abrumador"

Misil | Foto AFP
Misil

Irán lanza por primera vez en combate el poderoso misil Sejil, capaz de alcanzar objetivos a 2.000 km

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre