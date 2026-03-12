NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Michigan

Muere sospechoso de atacar una sinagoga durante tiroteo en Michigan

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Agentes del FBI llegaron al Templo Israel en Michigan para controlar la situación.

Un hombre no identificado intercambió disparos con personal de seguridad en una sinagoga a las afueras de Detroit, Michigan, según informó la policía.

Las fuerzas del orden acudieron a la zona poco después del incidente, en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Al menos una persona acudió al templo", declaró a la prensa el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard. "El personal de seguridad lo vio y le disparó".

CNN, citando a una fuente policial, informó que el sospechoso del ataque a la sinagoga estaba muerto.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, condenó el ataque a la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, un suburbio al noroeste de Detroit.

"Esto es desgarrador", dijo. "La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz".

"El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan", afirmó.

o

El sheriff indicó que las fuerzas del orden habían estado en alerta máxima desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Llevamos dos semanas hablando sobre la posibilidad, lamentablemente, de que esto ocurra", dijo Bouchard. Así que no faltó preparación.

"Todas las instalaciones judías de la zona tendrán una presencia reforzada hasta que resolvamos esto", dijo el sheriff.

Imágenes de televisión mostraron una respuesta masiva de las fuerzas del orden en los alrededores de la sinagoga.

Se veía humo saliendo de lo que parecía ser un incendio en el edificio. Los medios locales informaron que el agresor había embestido la sinagoga con un vehículo.

La Federación Judía de Detroit informó que las agencias judías estaban en confinamiento preventivo.

"Pedimos a la comunidad que se mantenga alejada de la zona en este momento".

Entretanto, la Policía informó que actualmente no existe una amenaza para la ciudad de Miami Beach ni para la región.

“Sin embargo, como medida de precaución, el Departamento de Policía de Miami Beach (MBPD) continuará reforzando la seguridad en toda la ciudad. Esto incluye la vigilancia continua durante nuestro despliegue durante las vacaciones de primavera, así como la activación de los Protocolos para Lugares de Alto Riesgo, particularmente alrededor de instituciones religiosas, grandes reuniones y otros lugares sensibles”, indicaron en un comunicado.

