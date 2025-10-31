NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Viernes, 31 de octubre de 2025
Gustavo Petro

"Muestra la displicencia del gobierno actual de los EE. UU. con la verdad en Colombia": Petro sobre decisión del Consejo de Seguridad sobre Misión de Verificación de la ONU

octubre 31, 2025
Por: Natalya Baquero González
Petro se pronunció sobre la decisión del Consejo de Seguridad sobre Misión de la ONU - Foto: EFE
Petro se pronunció sobre la decisión del Consejo de Seguridad sobre Misión de la ONU - Foto: EFE
El jefe de Estado colombiano relacionó a gobernantes estadounidenses con políticos colombianos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dejó ver su descontento tras la determinación del Consejo de Seguridad de quitarle a la Misión de Verificación de la ONU en el país la verificación del cumplimiento de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016.

“Que se quite el capítulo étnico, demostración de racismo, y la JEP, Justicia Especial para la Paz, muestra la displicencia del gobierno actual de los EE. UU. con la verdad en Colombia”, afirmó Petro en X.

De igual manera, el jefe de Estado colombiano aprovechó este espacio para relacionar a gobernantes estadounidenses con políticos colombianos, a quienes señaló de tener un vínculo con el narcotráfico.

“Tiene una razón básica: los gobernantes norteamericanos saben que sus actuales aliados políticos en Colombia son aliados también del narcotráfico, y son en el pasado los responsables de un genocidio, de la violencia y de disparar el negocio de la cocaína en el país y sobre los consumidores de EE. UU.”, manifestó Gustavo Petro.

o

Según el mandatario de Colombia, la determinación del Consejo de alguna u otra manera se ve influenciada por las últimas decisiones del gobierno de los Estados Unidos que considera no buscan combatir la “cocaína”, sino ir tras el “petróleo”.

“Saben que en mí no se encuentra apoyo para una economía fósil, sino para una economía de la vida”, puntualizó.

Durante el encuentro que se llevó a cabo este viernes 31 de octubre, el Consejo de Seguridad renovó el mandato de la Misión de Verificación en Colombia para que continúe por un año más supervisando la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas FARC.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

ONU

JEP

Acuerdo de paz

Políticos

Estados Unidos

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“En octubre el régimen secuestró un venezolano cada 15 horas”: Orlando Moreno, coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Trump no va a atacar a Venezuela, sino a los carteles del narcotráfico que operan en el país”: Militar retirado venezolano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro - Foto referencia EFE
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Armas nucleares

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Detenciones en Estados Unidos - EFE
Crisis por deportaciones entre EE.UU. y Colombia

Gobierno Trump busca acelerar las deportaciones para cumplir con la meta de 600 mil por año

Más de Actualidad

Ver más
La Casa Blanca desde una vista satelital - AFP
Casa Blanca

Imágenes satelitales muestran cómo terminó el ala este de la Casa Blanca tras demolición por nuevo salón de baile de Trump

Colombia en el top 10 de los países a los que EE.UU. en el 2024 - Foto referencia: Canva
visas

Colombia en el top 10 de los países a los que Estados Unidos rechazó más visas de turismo y negocios durante el 2024

Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez - Foto AFP
Régimen de Maduro

El régimen de Maduro presiona a Trinidad tras adjudicación de bloque petrolero: exige pruebas de campo en las profundidades del mar

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La Casa Blanca desde una vista satelital - AFP
Casa Blanca

Imágenes satelitales muestran cómo terminó el ala este de la Casa Blanca tras demolición por nuevo salón de baile de Trump

Colombia en el top 10 de los países a los que EE.UU. en el 2024 - Foto referencia: Canva
visas

Colombia en el top 10 de los países a los que Estados Unidos rechazó más visas de turismo y negocios durante el 2024

Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez - Foto AFP
Régimen de Maduro

El régimen de Maduro presiona a Trinidad tras adjudicación de bloque petrolero: exige pruebas de campo en las profundidades del mar

Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Juan Fernando Quintero

Así fue la explosiva reacción de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido en triunfo de River Plate

Sean 'Diddy' Combs en presentación en 2023 - Foto AFP
Diddy Combs

Rapero Sean 'Diddy' Combs es condenado a más de cuatro años de prisión y dijo estar "realmente arrepentido"

Gustavo Petro - EFE
Protestas

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Arzobispa de Canterbury | Foto EFE
Iglesia

Por primera vez en la historia, una mujer dirigirá la Iglesia Anglicana: el rey Carlos III la nombra arzobispa de Canterbury

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda