"Muestra la displicencia del gobierno actual de los EE. UU. con la verdad en Colombia": Petro sobre decisión del Consejo de Seguridad sobre Misión de Verificación de la ONU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dejó ver su descontento tras la determinación del Consejo de Seguridad de quitarle a la Misión de Verificación de la ONU en el país la verificación del cumplimiento de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016.

“Que se quite el capítulo étnico, demostración de racismo, y la JEP, Justicia Especial para la Paz, muestra la displicencia del gobierno actual de los EE. UU. con la verdad en Colombia”, afirmó Petro en X.

De igual manera, el jefe de Estado colombiano aprovechó este espacio para relacionar a gobernantes estadounidenses con políticos colombianos, a quienes señaló de tener un vínculo con el narcotráfico.

“Tiene una razón básica: los gobernantes norteamericanos saben que sus actuales aliados políticos en Colombia son aliados también del narcotráfico, y son en el pasado los responsables de un genocidio, de la violencia y de disparar el negocio de la cocaína en el país y sobre los consumidores de EE. UU.”, manifestó Gustavo Petro.

VEA TAMBIÉN ¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos? o

Según el mandatario de Colombia, la determinación del Consejo de alguna u otra manera se ve influenciada por las últimas decisiones del gobierno de los Estados Unidos que considera no buscan combatir la “cocaína”, sino ir tras el “petróleo”.

“Saben que en mí no se encuentra apoyo para una economía fósil, sino para una economía de la vida”, puntualizó.

Durante el encuentro que se llevó a cabo este viernes 31 de octubre, el Consejo de Seguridad renovó el mandato de la Misión de Verificación en Colombia para que continúe por un año más supervisando la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas FARC.