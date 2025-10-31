¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Informes de inteligencia internacional revelaron que una compleja red involucraría al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia, al Cartel de los Soles en Venezuela y a grupos extremistas internacionales, como Hezbolá.

En entrevista con el programa Club de Prensa de NTN24, los periodistas Javier Patiño y Diana Coronado analizaron el vínculo que existiría entre el denominado Cartel de los Soles atribuido al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y grupos armados colombianos.

“Lo que dicen esos informes de inteligencia es que carteles conocidos como el Cartel de los Soles, en el que estarían altos generales de Venezuela, de la Armada, del Comando de Venezuela, pues estarían involucrados con las disidencias y con el ELN”, comentó Coronado.

Por su parte, Patiño aseguró que “hay campamentos del ELN en el estado venezolano de Zulia”, por la zona del Catatumbo.

“Ellos hacen presencia en esa zona. En ese punto también está el Frente 33, que hace parte del grupo de alias Calarcá, que supuestamente se está esperando que se avance en una zona de ubicación temporal en el Catatumbo”, dijo.

Durante el programa, los periodistas también analizaron la propuesta del senador estadounidense Bernie Moreno, quien pidió al Departamento de Estado designar como organizaciones terroristas extranjeras a tres grupos criminales de Colombia: el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN o Pachencas).