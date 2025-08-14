NTN24
Sucesos

Mujer de la tercera edad fue atropellada brutalmente por un SITP en Bogotá tras aparatoso accidente

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Un SITP atropelló a una señora de la tercera edad / FOTO: Captura de video
El accidente ocurrió en la localidad de Suba y el bus terminó chocando contra una vivienda.

Un fuerte accidente se presentó en la localidad de Suba, en Bogotá, que involucró a un bus del sistema integrado de transporte (SITP) y una señora de la tercera edad, quien iba pasando por el lugar de los hechos.

Los videos de la cámara de seguridad del sector mostraron como la mujer iba caminando por el andén del barrio Toscana cuando fue arrollado por el autobús que venía a gran velocidad y terminó chocando contra una vivienda.

De acuerdo con las versiones de los testigos, el bus venía a alta velocidad y cuando tomó una curva, el conductor perdió el control del automotor y se llevó por delante a tres personas hasta colisionar con una casa.

Los heridos, incluida la señora, sufrieron heridas de consideración, pero se encuentran hospitalizados y fuera de peligro. El hombre que manejaba el SITP también resultó herido.

Bomberos y otras autoridades hicieron presencia en el lugar, acordonaron el lugar, atendieron lo ocurrido y evacuaron la vivienda en la que terminó estrellado el automotor por precaución.

Así fue el impacto del SITP contra la mujer de la tercera edad en Suba:

Temas relacionados:

Sucesos

Bogotá

Accidente de autobús

Colombia

