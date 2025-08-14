Mujer de la tercera edad fue atropellada brutalmente por un SITP en Bogotá tras aparatoso accidente
Un fuerte accidente se presentó en la localidad de Suba, en Bogotá, que involucró a un bus del sistema integrado de transporte (SITP) y una señora de la tercera edad, quien iba pasando por el lugar de los hechos.
Los videos de la cámara de seguridad del sector mostraron como la mujer iba caminando por el andén del barrio Toscana cuando fue arrollado por el autobús que venía a gran velocidad y terminó chocando contra una vivienda.
De acuerdo con las versiones de los testigos, el bus venía a alta velocidad y cuando tomó una curva, el conductor perdió el control del automotor y se llevó por delante a tres personas hasta colisionar con una casa.
Los heridos, incluida la señora, sufrieron heridas de consideración, pero se encuentran hospitalizados y fuera de peligro. El hombre que manejaba el SITP también resultó herido.
Bomberos y otras autoridades hicieron presencia en el lugar, acordonaron el lugar, atendieron lo ocurrido y evacuaron la vivienda en la que terminó estrellado el automotor por precaución.