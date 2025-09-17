NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Infanticidio

Murió niño venezolano golpeado brutalmente por su padrastro en Medellín por no querer dormir

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Abuso infantil / Foto referencia
Las autoridades determinaron que el sujeto, que ya está detenido, es miembro de la estructura criminal que se hacen llamar Los Mondongueros.

"No pudo más": escribió en un emotivo mensaje el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al anunciar que el niño venezolano golpeado por su padrastro frente a la madre de éste, había fallecido.

o

Nairkel Botia, de origen venezolano y residente de Castilla, tenía apenas cuatro años y murió luego de pasar tres días en cuidados intensivos por la golpiza que le propinó la actual pareja de su madre, a quien apodan 'Lámpara'.

Las autoridades determinaron que el sujeto, que ya está detenido, es miembro de la estructura criminal que se hacen llamar Los Mondongueros.

o

"Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel. El niño de 4 años que fue golpeado por su padrastro. Luchó durante tres días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida. Fue asesinado. Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños", escribió Federico Gutiérrez.

También agradeció al personal médico y asistencial del hospital por intentar salvarle la vida: "Gracias al personal médico y asistencial del Hospital General de Medellín por cuidarlo e intentar salvar su vida".

Sobre el padrastro, dijo que ya está detenido "y pagará por esto". Un juez de menores le imputó delitos de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar, pero no admitió los cargos.

El medio Telemedellín conversó con un hombre de nacionalidad venezolana e identificado como Rafael Adrián Botía quien indicó que era el padre del niño pero que no tenía comunicación con él ni con su madre. "No sabía nada de mi hijo, ya que no había quedado tampoco en una muy buena relación con mi expareja, y su pareja actual le prohibía que yo tuviera o pudiese ver a mi bebé".

"Ese sujeto tiene contactos y tiene mucho poder en la calle, mucha gente le teme. Él es cabecilla (...) en un tiempo fue jefe mío. Yo fui manipulado, fui víctima de manipulación, sufrí daño psicológico. No solamente yo, sino también mi expareja, mi hijo, ya que fuimos obligados a vivir con él, porque yo era como su marioneta, su peón, el que vendía sus mercancías", dijo.

Temas relacionados:

Infanticidio

Homicidio

Violencia doméstica

Abuso infantil

Venezolanos en Colombia

Medellín

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La paz total se convirtió en una paz narca": exministro José Manuel Restrepo sobre postura de Petro ante la descertificación de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Actualidad

Ver más
Metro de Bogotá - Foto por Alcaldía Mayor de Bogotá
Metro de Bogotá

Así reaccionaron los sistemas metro de otras ciudades del mundo a la llegada del primer tren del Metro de Bogotá

Carlos Giménez - Foto AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresista estadounidense dice que el régimen venezolano "debe ser aplastado y eliminado de una vez por todas" tras considerar que Maduro declaró "la guerra al pueblo estadounidense"

David Smolansky y Gustavo Petro | Foto: EFE
David Smolansky

“Ocúpese de su país que bastante violento sí está”: David Smolansky responde a Petro que criticó despliegue militar estadounidense en el Caribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Metro de Bogotá - Foto por Alcaldía Mayor de Bogotá
Metro de Bogotá

Así reaccionaron los sistemas metro de otras ciudades del mundo a la llegada del primer tren del Metro de Bogotá

Carlos Giménez - Foto AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresista estadounidense dice que el régimen venezolano "debe ser aplastado y eliminado de una vez por todas" tras considerar que Maduro declaró "la guerra al pueblo estadounidense"

David Smolansky y Gustavo Petro | Foto: EFE
David Smolansky

“Ocúpese de su país que bastante violento sí está”: David Smolansky responde a Petro que criticó despliegue militar estadounidense en el Caribe

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño (AFP)
Atentado a Miguel Uribe Turbay

"Descarado": duras palabras de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, al presidente Gustavo Petro

Foto: AFP
Charlie Kirk

FBI ofrece nuevos detalles sobre el asesino de Charlie Kirk; hace pocas horas fue encontrada el arma del ataque

Prueba capaz de detectar los primeros síntomas del cáncer de cuello y de cabeza - Fotos referencia: Canva
Cáncer

Científicos desarrollan una prueba capaz de detectar los primeros síntomas del cáncer de cuello y de cabeza

Sede del Gobierno de Ucrania en Kiev - AFP
Guerra en Ucrania

Rusia lanzó su mayor bombardeo aéreo desde el comienzo de la guerra y alcanzó la sede del Gobierno de Ucrania

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda