Murió niño venezolano golpeado brutalmente por su padrastro en Medellín por no querer dormir

"No pudo más": escribió en un emotivo mensaje el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al anunciar que el niño venezolano golpeado por su padrastro frente a la madre de éste, había fallecido.

VEA TAMBIÉN Condena de seis años para adolescente por caso de infanticidio que estremeció a Venezuela o

Nairkel Botia, de origen venezolano y residente de Castilla, tenía apenas cuatro años y murió luego de pasar tres días en cuidados intensivos por la golpiza que le propinó la actual pareja de su madre, a quien apodan 'Lámpara'.

Las autoridades determinaron que el sujeto, que ya está detenido, es miembro de la estructura criminal que se hacen llamar Los Mondongueros.

VEA TAMBIÉN Hombre arrolló hasta matar a adolescente venezolana frente a discoteca en Manhattan: Le había hecho comentarios sexistas y la familia le reclamó o

"Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel. El niño de 4 años que fue golpeado por su padrastro. Luchó durante tres días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida. Fue asesinado. Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños", escribió Federico Gutiérrez.

También agradeció al personal médico y asistencial del hospital por intentar salvarle la vida: "Gracias al personal médico y asistencial del Hospital General de Medellín por cuidarlo e intentar salvar su vida".

Sobre el padrastro, dijo que ya está detenido "y pagará por esto". Un juez de menores le imputó delitos de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar, pero no admitió los cargos.

El medio Telemedellín conversó con un hombre de nacionalidad venezolana e identificado como Rafael Adrián Botía quien indicó que era el padre del niño pero que no tenía comunicación con él ni con su madre. "No sabía nada de mi hijo, ya que no había quedado tampoco en una muy buena relación con mi expareja, y su pareja actual le prohibía que yo tuviera o pudiese ver a mi bebé".

"Ese sujeto tiene contactos y tiene mucho poder en la calle, mucha gente le teme. Él es cabecilla (...) en un tiempo fue jefe mío. Yo fui manipulado, fui víctima de manipulación, sufrí daño psicológico. No solamente yo, sino también mi expareja, mi hijo, ya que fuimos obligados a vivir con él, porque yo era como su marioneta, su peón, el que vendía sus mercancías", dijo.