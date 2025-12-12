NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
La Vinotinto

"Él fue renuente": presidente de la FVF reveló episodio con el 'Bocha' Batista en partido crucial de La Vinotinto en Eliminatorias

diciembre 12, 2025
Por: Luis Cifuentes
Fernando Batista, entrenador de la selección venezolana - Foto: EFE
Fernando Batista, entrenador de la selección venezolana - Foto: EFE
El máximo dirigente del fútbol venezolano reveló detalles del desencuentro que tuvo con el entrenador argentino.

Tres meses después de la dura eliminación del Mundial 2026 ante Colombia, continúa la desazón en la selección venezolana por haber perdido una oportunidad única para clasificar por primera vez a una cita orbital.

Recientemente, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, reveló detalles de un desencuentro que tuvo con el entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista en partido crucial de La Vinotinto en Eliminatorias.

Durante el programa Hot Sports, el dirigente aseguró que en la previa del partido de La Vinotinto por Eliminatorias ante Bolivia, en El Alto, tuvo una discusión con el entrenador argentino.

o

"Hubo puntos donde fui muy flexible como la preparación a Bolivia, me acuerdo de la conversación que tuve en mi casa con el ‘Bocha’, le dije 'Vamos a irnos con jugadores del torneo local, vamos a prepararnos, aquí está la lista'”, reveló Giménez.

A su vez, calificó la actitud del entrenador argentino de “renuente” por no aceptar la propuesta.

"El departamento de scouting de la federación me presentó una lista de los elegibles, al principio sí y él fue muy renuente", agregó.

Quizás ahí fui muy permisivo”, subrayó.

Cabe recordar que La Vinotinto cayó goleada por 4 a 0 a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, en septiembre de 2024, siendo la selección del Altiplano un rival directo y que finalmente terminó accediendo al al repechaje del Mundial por encima de La Vinotinto.

A su vez, contó que tuvo una reunión con Batista y desde ese momento hubo un punto de quiebre en la relación con el entrenador.

o

En el juego de Chile tuve una reunión fuerte con el cuerpo técnico al día siguiente a puerta cerrada y fue un punto de quiebre. Tuvimos el partido para ganarlo dos veces”, declaró.

Al mismo tiempo dio a entender que tuvo que haber despedido a Batista tras el encuentro ante Chile.

Quizás no dar los golpes en la mesa en los momentos necesarios”, dijo al responder de qué se arrepiente en su dirigencia.

