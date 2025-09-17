NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Feminicidio

Hombre arrolló hasta matar a adolescente venezolana frente a discoteca en Manhattan: Le había hecho comentarios sexistas y la familia le reclamó

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Arrollamiento de venezolana en Manhattan / Composición fotos policiales
El agresor enfrenta un juicio por al menos una docena de cargos que van desde asesinato, homicidio vehicular y conducir bajo efectos del alcohol.

Jhoanny Gómez Álvarez, una joven de 16 años se suma a la alarmante cifra de feminicidios de venezolanas en el extranjero, que hasta el pasado mes de julio sumaba 60 víctimas, según datos de la ONG Utopix.

o

La adolescente fue embestida en la ciudad estadounidense de Manhattan, por un conductor ebrio identificado como Edwin Cruz Gómez, de 38 años, quien minutos antes hizo comentarios sexuales a la adolescente que estaba cerca de una discoteca acompañada de su madre y otros familiares, quienes le reclamaron al hombre generando una acalorada discusión.

Tras el altercado, el sujeto se subió a su vehículo y lo condujo contra el grupo familiar, atropellando a la joven, quien quedó atrapada y falleció en el lugar.

La madre resultó herida y fue trasladada a un hospital cercano.

Cruz tuvo la intensión de escapar de la escena, pero chocó contra vehículos estacionados y pudo ser detenido por funcionarios de la Policía.

o

El agresor enfrenta un juicio por al menos una docena de cargos que van desde asesinato, homicidio vehicular y conducir bajo efectos del alcohol.

El hombre podría recibir una condena de cadena perpetua por asesinato intencional.

