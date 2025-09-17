Hombre arrolló hasta matar a adolescente venezolana frente a discoteca en Manhattan: Le había hecho comentarios sexistas y la familia le reclamó

Jhoanny Gómez Álvarez, una joven de 16 años se suma a la alarmante cifra de feminicidios de venezolanas en el extranjero, que hasta el pasado mes de julio sumaba 60 víctimas, según datos de la ONG Utopix.

La adolescente fue embestida en la ciudad estadounidense de Manhattan, por un conductor ebrio identificado como Edwin Cruz Gómez, de 38 años, quien minutos antes hizo comentarios sexuales a la adolescente que estaba cerca de una discoteca acompañada de su madre y otros familiares, quienes le reclamaron al hombre generando una acalorada discusión.

Tras el altercado, el sujeto se subió a su vehículo y lo condujo contra el grupo familiar, atropellando a la joven, quien quedó atrapada y falleció en el lugar.

La madre resultó herida y fue trasladada a un hospital cercano.

Cruz tuvo la intensión de escapar de la escena, pero chocó contra vehículos estacionados y pudo ser detenido por funcionarios de la Policía.

El agresor enfrenta un juicio por al menos una docena de cargos que van desde asesinato, homicidio vehicular y conducir bajo efectos del alcohol.

El hombre podría recibir una condena de cadena perpetua por asesinato intencional.