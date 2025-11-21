NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Fátima Bosch

Así retumbó un estadio de béisbol en México cuando anunciaron que Fátima Bosch se había coronado como la nueva Miss Universo

noviembre 21, 2025
Por: Nucho Martínez
Fátima Bosch, Miss Universo 2025 / Asistentes en el Parque Centenario 27 de Febrero (México) . Fotos: EFE / X
Con cánticos, abrazos, manos al cielo y cervezas desparramadas en el aire, el público presente en el mencionado recinto deportivo dejó ver toda su alegría por la corona lograda por Bosch.

El pasado jueves 20 de noviembre se desarrolló la ceremonia de coronación del magno evento de belleza del mundo: el Miss Universo.

La edición de este reconocido certamen fue la número 74 y se llevó a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. La ganadora fue Fátima Bosch de México.

La coronación de Bosch retumbó en varios hogares del país azteca. Sin embargo, el festejo más épico se registró en el Parque Centenario 27 de Febrero, sede del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco que participa en la Liga Mexicana de Béisbol, ubicado en la ciudad de Villahermosa (Tabasco, México).

Allí, mientras anunciaban que la representante del país norteamericano ganaba el concurso de belleza, al ‘unísono’ los asistentes explotaron en algarabía.

Con cánticos, abrazos, manos al cielo y cervezas desparramadas en el aire, el público presente en el mencionado recinto deportivo dejó ver toda su alegría por la corona lograda por Miss México.

Al margen de la gloria alcanzada por Bosch, muchos usuarios en redes sociales insinúan que la polémica entre la aspirante mexicana con un organizador del Miss Universo pudo haberle dado a la reina de belleza una popularidad notoria en el certamen.

Fue hace algunos días que en un video que se difundió por las plataformas digitales y medios de comunicación se vio cómo el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil cuestionó y hasta llamó "tonta" en una reunión a Bosch, de 25 años, por un aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales.

Ante tal humillación, la representante de México, quien además es modelo y diseñadora, abandonó furiosa la sala, seguida por algunas de sus compañeras que la respaldaron en su decisión de salir del lugar.

En ese entonces, la mexicana calificó la actitud del director como una "falta de respeto" y sentenció: "El mundo debe ser testigo de esto, porque somos mujeres independientes y este espacio nos permite hacer oír nuestra voz".

El altercado generó una ola de rechazo de múltiples celebridades y personajes de la vida pública, incluida la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum. Además, Bosch se hizo visible en medios y redes sociales, lo que acentuó la expectativa ante el concurso. Por otro lado, conllevó a que Nawat ofreciera unas disculpas públicas.

Tras ser coronada Miss Universo 2025, Bosch dijo que le gustaría ser recordada como "una Miss Universo que no tuvo miedo de ser ella misma".

Bosch fue coronada Miss Universo México y logró así la primera corona nacional para Tabasco.

Miss Universo es un concurso de belleza internacional anual dirigido por la Organización Miss Universo con sede en Tailandia y México.

Antes de Bosch, la Miss Universo era Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, quien fue coronada el 16 de noviembre de 2024 en Ciudad de México (México).

