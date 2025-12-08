NTN24
Lunes, 08 de diciembre de 2025
Rick Scott

“Rick Scott sabe cosas que nosotros no y por eso se atreve a decir cuándo Maduro abandonará el poder”: capitán del navío venezolano en retiro

diciembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
El senador republicano dijo que el líder del régimen venezolano dejará el poder antes de Navidad.

Maduro se irá del poder antes de Navidad, es lo que aseguró el senador republicano Rick Scott durante una entrevista este fin de semana. Scott es considerado uno de los hombres más cercanos al presidente Trump en el congreso.

Al mismo tiempo, el periódico The Washington Post confirmó que Estados Unidos revisó documentos internos del equipo de María Corina Machado que incluyen el plan para estabilizar Venezuela en las primeras 100 horas y 100 días tras la salida de maduro del poder.

Bernardo Jurado, capitán del navío venezolano en retiro y CEO de Jurado Grupo Editorial, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de lo dicho por Scott y aseveró que él suele ser muy acertado y que sabe cosas que la gente no para hacer esas aseveraciones.

Rick Scott normalmente nos tiene acostumbrado a ser un hombre acertado, es un individuo bien documentado. Cuando un presidente cancela los vuelos a un país no está hablando, está apuntando. Es evidente que él sabe cosas que nosotros desconocemos para hacer una aseveración tan precisa”, señaló.

“La paranoia está corriendo entre el régimen, no son un gobierno sino un grupo delincuencial que aprendió a robarse un país, es un grupo narcotraficante. Si ellos piensan como un cartel, la jugada es que Nicolás Maduro no se puede ir porque si se va él se van todos, lo que ocurre cuando un jefe de un cartel de drogas es el enemigo incómodo, las mismas personas lo eliminan”, aseguró el invitado.

