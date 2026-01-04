Narcoterrorismo, conspiración e importación de cocaína: estos son los delitos por los que EE. UU. acusa a Nicolás Maduro

Luego de ser capturado en un operativo militar ejecutado por Estados Unidos en Caracas, Nicolás Maduro, llegó a Nueva York en donde esperará su juicio.

El dictador y líder del régimen venezolano, quien fue capturado junto con su esposa Cilia Flores, enfrenta graves cargos en su contra.

¿Cuáles son los cargos de los que Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro?

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló en las últimas horas los cargos por los que la justicia estadounidense acusa y enjuiciará a Maduro.

Según la funcionaria de la administración Trump, tanto Maduro como Flores han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York.

Por su parte, el líder del régimen venezolano ha sido acusado de: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Bondi afirmó que: “Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

La investigación por parte de las autoridades norteamericanas señala a Maduro como colaborador de grupos armados como el ELN, el Tren de Aragua y las disidencias de las FARC.

Desde la administración Trump, dictador venezolano fue acusado de ser el cabecilla del Cartel de los Soles.

El líder del chavismo también es acusado de ordenar y permitir asesinatos, torturas y secuestros en el país.

En 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimó que en Venezuela anualmente transitaban entre 200 y 250 toneladas de cocaína.

La Fiscalía estadounidense argumenta que tanto Maduro como su círculo íntimo, entre ellos su esposa y tres de sus sobrinos, han usado su ilegítima autoridad para corromper las instituciones de Venezuela.

En el documento de acusación publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos también han sido imputados: el ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello; el exministro Ramón Rodríguez; al hijo de Maduro, Nicolás Ernesto; y al líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero alias “el Niño Guerrero”.

Aunque Maduro ya se encuentra en Nueva York, aún se desconoce cuándo él y su esposa, Cilia, enfrentarán su primera comparecencia ante el tribunal de Manhattan.