NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Narcoterrorismo, conspiración e importación de cocaína: estos son los delitos por los que EE. UU. acusa a Nicolás Maduro

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro | Foto: AFP
Nicolás Maduro | Foto: AFP
El líder del chavismo también es acusado de ordenar y permitir asesinatos, torturas y secuestros en el país.

Luego de ser capturado en un operativo militar ejecutado por Estados Unidos en Caracas, Nicolás Maduro, llegó a Nueva York en donde esperará su juicio.

El dictador y líder del régimen venezolano, quien fue capturado junto con su esposa Cilia Flores, enfrenta graves cargos en su contra.

¿Cuáles son los cargos de los que Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro?

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló en las últimas horas los cargos por los que la justicia estadounidense acusa y enjuiciará a Maduro.

Según la funcionaria de la administración Trump, tanto Maduro como Flores han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York.

Por su parte, el líder del régimen venezolano ha sido acusado de: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Bondi afirmó que: “Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

o

La investigación por parte de las autoridades norteamericanas señala a Maduro como colaborador de grupos armados como el ELN, el Tren de Aragua y las disidencias de las FARC.

Desde la administración Trump, dictador venezolano fue acusado de ser el cabecilla del Cartel de los Soles.

El líder del chavismo también es acusado de ordenar y permitir asesinatos, torturas y secuestros en el país.

En 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimó que en Venezuela anualmente transitaban entre 200 y 250 toneladas de cocaína.

La Fiscalía estadounidense argumenta que tanto Maduro como su círculo íntimo, entre ellos su esposa y tres de sus sobrinos, han usado su ilegítima autoridad para corromper las instituciones de Venezuela.

En el documento de acusación publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos también han sido imputados: el ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello; el exministro Ramón Rodríguez; al hijo de Maduro, Nicolás Ernesto; y al líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero alias “el Niño Guerrero”.

Aunque Maduro ya se encuentra en Nueva York, aún se desconoce cuándo él y su esposa, Cilia, enfrentarán su primera comparecencia ante el tribunal de Manhattan.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro

Cilia Flores

Nueva York

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Maduro estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero": Trump revela detalles del operativo de la captura del jefe del régimen venezolano

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Régimen de Nicolás Maduro | Foto AFP
Venezuela

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro baja el tono ante presión de Estados Unidos y asegura que Jesucristo no aprobaría amenazas militares contra Venezuela: “Es lo más contrario a Cristo”

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

El llamado que le hizo Claudia Sheinbaum a la ONU sobre Venezuela: “Que asuma su papel”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Régimen de Nicolás Maduro | Foto AFP
Venezuela

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro baja el tono ante presión de Estados Unidos y asegura que Jesucristo no aprobaría amenazas militares contra Venezuela: “Es lo más contrario a Cristo”

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

El llamado que le hizo Claudia Sheinbaum a la ONU sobre Venezuela: “Que asuma su papel”

Día de las Velitas en Colombia - Foto referencia: Canva
Navidad

Día de las Velitas: ¿Qué es y por qué se celebra en Colombia como una tradición navideña?

Camiseta de Chapecoense en Homenaje a Atlético Nacional - Foto captura: X @ChapecoenseReal
Atlético Nacional

"En nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió": así rinde homenaje Chapecoense a Atlético Nacional a 10 años de tragedia que enlutó al fútbol

The Rolling Stones - Foto EFE
Rolling Stones

Mala noticias para los aficionados del rock: The Rolling Stones canceló sus planes de gira para el 2026 por importante motivo

Conferencia Episcopal Venezolana
Conferencia Episcopal Venezolana

Iglesia lamenta que la Navidad en Venezuela esté empañada por expectativas bélicas, empobrecimiento y presos políticos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre