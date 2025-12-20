Navidad sin desperdicio: el llamado a celebrar con conciencia ambiental

Durante diciembre, el consumo se dispara y con él la producción de basura y la demanda de energía. La iluminación decorativa, las compras masivas y las reuniones familiares incrementan la presión sobre los recursos naturales, profundizando problemas como la contaminación y las emisiones asociadas al cambio climático. En este contexto, repensar la forma de celebrar se vuelve una necesidad más que una opción.

Pequeñas acciones en casa pueden reducir significativamente ese impacto: Apagar las luces cuando no son necesarias, desconectar aparatos eléctricos y reutilizar materiales de años anteriores permite disminuir el consumo energético y evitar residuos innecesarios.

De acuerdo con la organización WWF, elegir obsequios duraderos, útiles y elaborados localmente también marca la diferencia. Este tipo de decisiones no solo reduce la huella ambiental, sino que fortalece economías sostenibles y promueve una relación más responsable con lo que se compra y se consume.

Con campañas como Navidad Verde, WWF Colombia invita a vivir las festividades de fin de año de manera responsable, demostrando que celebrar también puede ser un acto de cuidado ambiental.