Sábado, 20 de diciembre de 2025
Navidad sin desperdicio: el llamado a celebrar con conciencia ambiental

diciembre 20, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Las celebraciones de fin de año suelen estar marcadas por la abundancia, pero ese mismo exceso tiene un impacto directo en el ambiente. El aumento del consumo, la generación de residuos y el desperdicio de alimentos convierten la Navidad en una temporada crítica para el planeta, un desafío que organizaciones ambientales buscan transformar con hábitos más conscientes.

Durante diciembre, el consumo se dispara y con él la producción de basura y la demanda de energía. La iluminación decorativa, las compras masivas y las reuniones familiares incrementan la presión sobre los recursos naturales, profundizando problemas como la contaminación y las emisiones asociadas al cambio climático. En este contexto, repensar la forma de celebrar se vuelve una necesidad más que una opción.

Pequeñas acciones en casa pueden reducir significativamente ese impacto: Apagar las luces cuando no son necesarias, desconectar aparatos eléctricos y reutilizar materiales de años anteriores permite disminuir el consumo energético y evitar residuos innecesarios.

De acuerdo con la organización WWF, elegir obsequios duraderos, útiles y elaborados localmente también marca la diferencia. Este tipo de decisiones no solo reduce la huella ambiental, sino que fortalece economías sostenibles y promueve una relación más responsable con lo que se compra y se consume.

Con campañas como Navidad Verde, WWF Colombia invita a vivir las festividades de fin de año de manera responsable, demostrando que celebrar también puede ser un acto de cuidado ambiental.

Policía colombiana / @PoliciaColombia
Colombia

Reconocida influencer colombiana murió tras un accidente de tránsito en Medellín

Detenciones ilegales Venezuela | Foto AFP
Detenciones arbitrarias

Sindicatos alertan por ola de detenciones en Venezuela: más de 180 trabajadores arrestados ilegalmente

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
Honduras

María Elvira Salazar advierte que Honduras podría seguir el camino de Venezuela: "Ignoraron esta misma advertencia hace 25 años"

