Donald Trump envía un delegado y a su yerno a Egipto para negociar la liberación de rehenes en Gaza

Luego de que el grupo terrorista Hamás aceptara liberar a todos los rehenes de Israel, Steve Wikoff, enviado del presidente Donald Trump para Oriente Medio, y Jared Kushner, el yerno del mandatario estadounidense, partieron a Egipto para ultimar las negociaciones que buscan terminar con la guerra en Gaza.

Según información oficial, los delegados viajan al país árabe para concluir las condiciones de las liberaciones de todos los rehenes que están bajo el yugo de Hamás en un conflicto que ha causado la pérdida de miles de vidas.

Por su parte, Israel anunció horas antes que continúa sus operaciones militares en la devastada Ciudad de Gaza y advirtió a los desplazados palestinos que no vuelvan, pese a la advertencia de Trump a detener de "inmediato" los bombardeos después de que Hamás aceptara su plan de paz.

El presidente de Estados Unidos explicó que cree que el grupo terrorista ya está listo para negociar una “paz duradera" e insistió a Israel a pausar los bombardeos para garantizar la liberación de los rehenes.

Sin embargo, Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil del territorio, denunció que las bombas siguieron golpeando a Gaza y reportó que la noche del viernes fue “muy violenta”, en la cual el ejército del Estado de Israel llevó a cabo decenas de ataques aéreos y disparos de artillería sin tener en cuenta el llamado de Trump.

Por su parte, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos pidió este sábado al primer ministro Benjamín Netanyahu que "inicie de inmediato negociaciones" porque considera que es algo “esencial" para detener la guerra.

Las próximas horas son decisivas el conflicto, pues el presidente Trump espera un alto al fuego, la liberación de los cautivos, el desarme y la salida del poder de Hamás para que el ejército de Israel se retire gradualmente del territorio.

Sin embargo, Hamás pidió "negociaciones" sobre los detalles y este sábado afirmó que está dispuesto a empezar inmediatamente el diálogo "para finalizar todas las cuestiones".