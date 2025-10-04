NTN24
Sábado, 04 de octubre de 2025
Sábado, 04 de octubre de 2025
Guerra en Gaza

Donald Trump envía un delegado y a su yerno a Egipto para negociar la liberación de rehenes en Gaza

octubre 4, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: AFP
El presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: AFP
El presidente estadounidense hizo un llamado a Israel de detener los bombardeos, que día a día cobran cientos de vidas.

Luego de que el grupo terrorista Hamás aceptara liberar a todos los rehenes de Israel, Steve Wikoff, enviado del presidente Donald Trump para Oriente Medio, y Jared Kushner, el yerno del mandatario estadounidense, partieron a Egipto para ultimar las negociaciones que buscan terminar con la guerra en Gaza.

Según información oficial, los delegados viajan al país árabe para concluir las condiciones de las liberaciones de todos los rehenes que están bajo el yugo de Hamás en un conflicto que ha causado la pérdida de miles de vidas.

Por su parte, Israel anunció horas antes que continúa sus operaciones militares en la devastada Ciudad de Gaza y advirtió a los desplazados palestinos que no vuelvan, pese a la advertencia de Trump a detener de "inmediato" los bombardeos después de que Hamás aceptara su plan de paz.

El presidente de Estados Unidos explicó que cree que el grupo terrorista ya está listo para negociar una “paz duradera" e insistió a Israel a pausar los bombardeos para garantizar la liberación de los rehenes.

o

Sin embargo, Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil del territorio, denunció que las bombas siguieron golpeando a Gaza y reportó que la noche del viernes fue “muy violenta”, en la cual el ejército del Estado de Israel llevó a cabo decenas de ataques aéreos y disparos de artillería sin tener en cuenta el llamado de Trump.

Por su parte, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos pidió este sábado al primer ministro Benjamín Netanyahu que "inicie de inmediato negociaciones" porque considera que es algo “esencial" para detener la guerra.

Las próximas horas son decisivas el conflicto, pues el presidente Trump espera un alto al fuego, la liberación de los cautivos, el desarme y la salida del poder de Hamás para que el ejército de Israel se retire gradualmente del territorio.

o

Sin embargo, Hamás pidió "negociaciones" sobre los detalles y este sábado afirmó que está dispuesto a empezar inmediatamente el diálogo "para finalizar todas las cuestiones".

Temas relacionados:

Guerra en Gaza

Franja de Gaza

Israel

Hamás

Palestina

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Deseo que se convierta en un referente de libertad y de democracia”: Mariana Gómez del Campo sobre la tercera edición del Foro América Libre

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Se le puede creer a Hamás su presunta voluntad de avanzar en el plan de paz que propuso Trump?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
Fuerzas Armadas de Colombia - EFE
Armamento

Ministro del Interior de Colombia confirmó que el país no comprará armas a Estados Unidos

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamín Netanyahu

"Condenaré a los líderes que, en lugar de condenar a los violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel": Netanyahu antes de viajar a la Asamblea General de la ONU

Varios tiroteos durante el último fin de semana de septiembre en EE. UU. - Foto referencia: EFE
Tiroteo

Fin de semana oscuro en EE. UU.: se reportaron tiroteos en cuatro ciudades; Trump condenó ataque en iglesia cristiana

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Once Caldas por la clasificación a semis de la Sudamericana - Foto: EFE
Copa Sudamericana

Once Caldas, único equipo representante por Colombia en torneos internacionales, busca hacer historia, junto a Dayro Moreno, que podría romper un récord

Fuerzas Armadas de Colombia - EFE
Armamento

Ministro del Interior de Colombia confirmó que el país no comprará armas a Estados Unidos

Colombia | Foto Canva
Colombia

Estas fueron las ciudades colombianas que se destacaron como la mejores de Sudamérica en prestigiosos premios

Laura Pérez jugadora de football americano - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

El fútbol americano, el deporte que sedujo Laura Pérez, quien se ha convertido en una de las pioneras de Colombia de esta disciplina

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamín Netanyahu

"Condenaré a los líderes que, en lugar de condenar a los violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel": Netanyahu antes de viajar a la Asamblea General de la ONU

Varios tiroteos durante el último fin de semana de septiembre en EE. UU. - Foto referencia: EFE
Tiroteo

Fin de semana oscuro en EE. UU.: se reportaron tiroteos en cuatro ciudades; Trump condenó ataque en iglesia cristiana

Luna | Foto Canva
Nasa

NASA revela tres formas caseras y seguras para observar la Luna en la Noche Internacional de la Luna 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda