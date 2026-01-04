Netanyahu felicitó a Trump por el regreso de América Latina al “eje estadounidense” tras operativo militar en Venezuela

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, celebró este domingo la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y afirmó que Latinoamérica está volviendo al “eje estadounidense”.

Por medio de un comunicado difundido por su oficina, Netanyahu celebró que varios países en Latinoamérica estén volviendo al eje de Estados Unidos porque significa que “estamos presenciando una transformación”.

“Debo decir que en América Latina en general, estamos presenciando una transformación, y muchos países están volviendo al eje estadounidense y, como era de esperar, también a la relación con el Estado de Israel”, afirmó el mandatario.

Además, también felicitó al presidente Trump por la operación militar y la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Netanyahu comentó que el gobierno israelí apoya la firme “decisión y acción de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia también en esta región del mundo”.

“Felicitamos al presidente Trump por su decisión y también aplaudimos a las fuerzas militares estadounidenses que llevaron a cabo una operación impecable”, puntualizó.

Sus palabras reafirman las que ya había expresado el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, tras conocerse de la captura de Maduro.

Saar detalló que Israel “celebra que haya quitado al dictador que lideraba una red de drogas y terrorismo y espera que regrese la democracia al país y mantener relaciones amistosas entre los dos estados”,

El funcionario israelí también enfatizó que la operación militar reafirmó a Trump como un “referente global”.

Y señaló que el pueblo venezolano “merece ejercer sus derechos democráticos. Sudamérica merece un futuro libre del eje del terrorismo y las drogas”.