NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Netanyahu felicitó a Trump por el regreso de América Latina al “eje estadounidense” tras operativo militar en Venezuela

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamín Netanyahu y Donald Trump | Foto: EFE
Benjamín Netanyahu y Donald Trump | Foto: EFE
Sus palabras reafirman las que ya había expresado el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, tras conocerse de la captura de Maduro.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, celebró este domingo la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y afirmó que Latinoamérica está volviendo al “eje estadounidense”.

Por medio de un comunicado difundido por su oficina, Netanyahu celebró que varios países en Latinoamérica estén volviendo al eje de Estados Unidos porque significa que “estamos presenciando una transformación”.

“Debo decir que en América Latina en general, estamos presenciando una transformación, y muchos países están volviendo al eje estadounidense y, como era de esperar, también a la relación con el Estado de Israel”, afirmó el mandatario.

Además, también felicitó al presidente Trump por la operación militar y la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

o

Netanyahu comentó que el gobierno israelí apoya la firme “decisión y acción de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia también en esta región del mundo”.

“Felicitamos al presidente Trump por su decisión y también aplaudimos a las fuerzas militares estadounidenses que llevaron a cabo una operación impecable”, puntualizó.

Sus palabras reafirman las que ya había expresado el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, tras conocerse de la captura de Maduro.

Saar detalló que Israel “celebra que haya quitado al dictador que lideraba una red de drogas y terrorismo y espera que regrese la democracia al país y mantener relaciones amistosas entre los dos estados”,

El funcionario israelí también enfatizó que la operación militar reafirmó a Trump como un “referente global”.

Y señaló que el pueblo venezolano “merece ejercer sus derechos democráticos. Sudamérica merece un futuro libre del eje del terrorismo y las drogas”.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Benjamín Netanyahu

Donald Trump

Administración Trump

América Latina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro/ Vladímir Putin - Fotos EFE
Vladímir Putin

Así como Maduro, Putin también recibió un cuestionado premio de "paz" de Rusia

Zelenski afirma que enviará a Estados Unidos el plan "enmendado" para terminar con la guerra tras hablar con el papa - AFP
Volodímir Zelenski

Zelenski afirma que enviará a Estados Unidos el plan "enmendado" para terminar con la guerra tras hablar con el papa

Rick Scott y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Rick Scott

“Rick Scott sabe cosas que nosotros no y por eso se atreve a decir cuándo Maduro abandonará el poder”: capitán del navío venezolano en retiro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro/ Vladímir Putin - Fotos EFE
Vladímir Putin

Así como Maduro, Putin también recibió un cuestionado premio de "paz" de Rusia

Zelenski afirma que enviará a Estados Unidos el plan "enmendado" para terminar con la guerra tras hablar con el papa - AFP
Volodímir Zelenski

Zelenski afirma que enviará a Estados Unidos el plan "enmendado" para terminar con la guerra tras hablar con el papa

Rick Scott y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Rick Scott

“Rick Scott sabe cosas que nosotros no y por eso se atreve a decir cuándo Maduro abandonará el poder”: capitán del navío venezolano en retiro

Foto Dron (UAS) MQ-4C Triton
Dron estadounidense

Reportan que imponente dron estadounidense de vigilancia, inteligencia y reconocimiento atravesó el espacio aéreo frente a la costa venezolana

Buque petrolero incautado por Estados Unidos. (AFP)
Régimen de Maduro

"Esto no es guerra, es asfixia legal, naval y financiera": Antonio De La Cruz explica impacto de bloqueo sobre buques "fantasma" anunciado por Trump

Javier Milei, presidente de Argentina (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

Javier Milei viaja a Noruega para asistir a la entrega del Nobel a María Corina Machado

Sofía Vergara, actriz colombiana - Foto de EFE
Sofía Vergara

Él es empresario estadounidense con el que Sofía Vergara habría iniciado un nuevo romance

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre