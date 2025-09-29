Netanyahu se disculpó con Qatar por el ataque en Doha; decisión importante en la búsqueda del fin de la guerra

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se disculpó con su homólogo qatarí por el ataque de Israel en Doha durante una llamada telefónica desde la Casa Blanca el lunes, dijo a Reuters una fuente cercana a Netanyahu.

La llamada al primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, se produjo durante la reunión de Netanyahu con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington.

VEA TAMBIÉN Reconocimiento simbólico del Estado palestino gana impulso mientras el conflicto en Gaza se agrava o

Este paso sería clave para lograr el fin de la guerra en Gaza, ya que Qatar podría persuadir a Hamás para que acepte las condiciones de la contraparte y liberar a los rehenes.

El pasado 9 de septiembre Israel atacó a Doha, capital de Qatar, y mató a un guardia de seguridad, lo que había generado tensión entre ambas naciones.

Trump se ha declarado "muy confiado" sobre el éxito de su plan para acabar con la guerra en Gaza al recibir en Washington al primer ministro israelí.

Trump recibió personalmente a Netanyahu en la entrada de la Casa Blanca, para esta cuarta visita que lleva a cabo el mandatario israelí a Washington en lo que va de año.