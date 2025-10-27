Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

En las últimas horas se ha movido el despliegue militar estadounidense en el Caribe: con la llegada del buque de guerra USS Gravely a Trinidad y Tobago se abre un nuevo capítulo en la creciente presencia de tropas del Gobierno Trump en aguas cercanas a Venezuela.

Este despliegue, justificado oficialmente como parte de la lucha contra el narcotráfico, ha generado preocupación y especulación sobre las verdaderas intenciones de Washington en la región.

A esto se le suma que, el fin de semana, el senador republicano Lindsey Graham declaró recientemente que el presidente Trump planea informar al Congreso sobre "posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia".

Según Graham, estas operaciones podrían incluir ataques marítimos y terrestres con el objetivo de "asegurar que Venezuela y Colombia no puedan ser utilizadas para envenenar a Estados Unidos".

Ahora, expertos ponen sobre la mesa la creciente posibilidad de que Maduro salga del poder, por decisión propia o por una eventual intervención estadounidense.

Para hablar del tema Vanessa Vallejo, analista política, e Iacopo Luzi, periodista, hablaron en Club de Prensa Washington DC de NTN24.