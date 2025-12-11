"Lo que me trajo aquí fue el amor de millones de venezolanos por nuestro país y por la libertad": María Corina Machado en su primera declaración desde Noruega

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y la premio Nobel de la Paz María Corina Machado se reunieron tras la llegada de la líder democrática de Venezuela a Oslo durante la madrugada de este jueves, luego de que su hija Ana Corina Sosa recogiera el galardón en su nombre.

Ante la prensa, Machado ofreció su primera declaración pública tras ser galardonada y después de estar varios meses escondida en territorio venezolano huyendo del régimen de Nicolás Maduro.

“Quiero decirles a todos los ciudadanos del mundo en este momento, y asegurarles, que tengo mucha esperanza de que Venezuela será libre y que nos convirtamos en un país que sea en un faro de esperanza, una oportunidad para la democracia. Y daremos la bienvenida no solo a los venezolanos que se han visto obligados a huir, sino también a ciudadanos de todo el mundo que encontrarán refugio, como Venezuela lo fue hace décadas”, comenzó diciendo.

Mencionó algunas de las palabras más importantes de su discurso leído por su hija en el Ayuntamiento de Oslo y recalcó que “la democracia es el sistema que posibilita la paz en una sociedad, pero no se puede tener democracia sin libertad”.

“La libertad es una decisión individual, una decisión racional. Y es la suma de estas decisiones individuales y conscientes la que genera ese ethos colectivo que crea la fuerza, la fortaleza y el coraje para luchar por la libertad, para defenderla cuando se la obtiene. Y ese coraje proviene de las cosas que realmente importan en tu vida, las cosas que amas. Y cuando sientes que esas cosas están en mayor peligro, entonces aumenta tu valentía”, añadió.

Argumentó que la paz en última instancia es un acto de amor: “Y eso es lo que me trajo aquí: el amor de millones de venezolanos por nuestro país, por la libertad y por nuestros hijos. Y creo que no hay otra generación en la historia de Venezuela que ame más la libertad, la familia, nuestra alma, nuestro territorio, la posibilidad de estar en su patria, de moverse libremente en ella, porque la hemos perdido”.

En su discurso dijo que la fuerza que unió a este país (Noruega) a su nación (Venezuela) fue el anhelo de que “nuestros hijos regresen a casa”.

“Por eso, admiramos profundamente las instituciones y la democracia de Noruega. Compartimos los beneficios que la naturaleza nos ha dado, y admiramos la forma en que esta sociedad los ha utilizado en beneficio de su pueblo, todo lo contrario de lo que ha sucedido en Venezuela. Así que tenemos que aprender”, comentó.

“Convertiremos a Venezuela en ese centro energético, tecnológico y democrático de las Américas”, concluyó agradeciendo al Comité del Nobel por este reconocimiento.