NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

Nicolás Maduro se pronuncia sobre lesión en la columna que sufrió María Corina Machado durante su salida de Venezuela hacia Oslo

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
La líder de la democracia venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sufrió una grave lesión en una vértebra tras salir de Venezuela.

Nicolás Maduro cuestionó el lunes la fractura que la ganadora del Nobel de la Paz de su país dijo haber sufrido en su agitada salida desde la clandestinidad rumbo a Oslo, Noruega, para recibir el galardón.

"Dice que tiene una vértebra rota, lo que tiene roto es el cerebro y el alma porque es una demonia, odia a Venezuela, te odia a ti", dijo Maduro en su programa de televisión.

La líder de la democracia venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sufrió una grave lesión en una vértebra tras su salida de Venezuela rumbo a Oslo, así lo confirmó el medio de comunicación noruego Aftenposten.

o

A su llegada a la capital noruega en la madrugada del jueves, la fundadora del partido Vente Venezuela fue sometida a evaluaciones médicas tras el exigente viaje. Fuentes cercanas a la Nobel de Paz confirmaron la información a NTN24.

Se cree que la lesión se habría producido durante un peligroso trayecto marítimo realizado en una pequeña embarcación pesquera, bajo condiciones climáticas adversas, con fuerte oleaje y vientos intensos, durante aproximadamente cinco horas.

Aftenposten, por su parte, comunicó en su portal digital: “El viaje en barco fue muy dramático, sobre todo porque las condiciones meteorológicas eran muy malas, con mucho viento y grandes olas”.

“Después de su llegada a Noruega el jueves por la noche, estas lesiones fueron investigadas en el Hospital Universitario de Ulleval en Oslo. Los médicos debieron detectar varias lesiones, incluida una fractura en una vértebra”, acota dicho espacio periodístico.

o

Finalmente, el reporte agrega que “como consecuencia de esta lesión, Machado ha prolongado su estancia en Noruega mientras recibe orientación médica sobre el tratamiento adecuado”.

María Corina Machado salió oficialmente de la clandestinidad tras aparecer en Oslo, Noruega, junto a su familia en el Grand Hotel.

En horas de la madrugada del 11 de diciembre, la líder de la democracia en Venezuela arribó a la capital del país nórdico.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado

Lesión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro arremete contra José Antonio Kast, mientras que otros mandatarios de izquierda lo felicitan por su victoria en Chile

Nicolás Maduro - José Antonio Kast
Chile

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

José Antonio Kast | Foto AFP
Chile

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

Golpe a la izquierda en Chile: José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales para el periodo 2026 - 2030

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Más de Actualidad

Ver más
Sequía

España entra en fase crítica de desertificación: el 40% del territorio muestra señales de degradación acelerada

Foto: Canva
Despliegue militar

Trinidad y Tobago autoriza que aviones militares de EE. UU. utilicen sus aeropuertos en medio de la presión sobre el régimen de Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González (EFE)
María Corina Machado, Nobel de Paz

Así fue el emotivo reencuentro entre Edmundo González y María Corina Machado tras su llegada a Oslo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presidente del Chapecoense junto a dos de los seis sobrevivientes del accidente, los futbolistas Jackson Raganar Follmann y Alan Ruschel | Foto: AFP
Accidente aéreo

Uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense dio un desgarrador relató de lo que sucedió hace nueve años: “Nadie gritó”

Atlético Nacional, el equipo con más jugadores influyentes en la Liga BetPlay 2025 - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional lidera el listado de los jugadores más influyentes de la Liga BetPlay 2025

Sequía

España entra en fase crítica de desertificación: el 40% del territorio muestra señales de degradación acelerada

Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol - Foto de referencia: EFE
Vinotinto

El presidente la FVF dice que "no hace falta traer a un DT extranjero" a la Vinotinto en caso de que al Mundial 2030 clasifiquen todas las selecciones de la Conmebol

Foto: Canva
Despliegue militar

Trinidad y Tobago autoriza que aviones militares de EE. UU. utilicen sus aeropuertos en medio de la presión sobre el régimen de Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González (EFE)
María Corina Machado, Nobel de Paz

Así fue el emotivo reencuentro entre Edmundo González y María Corina Machado tras su llegada a Oslo

Exvicepresidente Salvador Nasralla, la ministra de Defensa Rixi Moncada y el exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura - Foto EFE
Honduras

"Nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela": jefe de bancada en el Congreso del candidato presidencial hondureño que recibió apoyo de Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre