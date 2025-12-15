Nicolás Maduro se pronuncia sobre lesión en la columna que sufrió María Corina Machado durante su salida de Venezuela hacia Oslo

Nicolás Maduro cuestionó el lunes la fractura que la ganadora del Nobel de la Paz de su país dijo haber sufrido en su agitada salida desde la clandestinidad rumbo a Oslo, Noruega, para recibir el galardón.

"Dice que tiene una vértebra rota, lo que tiene roto es el cerebro y el alma porque es una demonia, odia a Venezuela, te odia a ti", dijo Maduro en su programa de televisión.

La líder de la democracia venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sufrió una grave lesión en una vértebra tras su salida de Venezuela rumbo a Oslo, así lo confirmó el medio de comunicación noruego Aftenposten.

A su llegada a la capital noruega en la madrugada del jueves, la fundadora del partido Vente Venezuela fue sometida a evaluaciones médicas tras el exigente viaje. Fuentes cercanas a la Nobel de Paz confirmaron la información a NTN24.

Se cree que la lesión se habría producido durante un peligroso trayecto marítimo realizado en una pequeña embarcación pesquera, bajo condiciones climáticas adversas, con fuerte oleaje y vientos intensos, durante aproximadamente cinco horas.

Aftenposten, por su parte, comunicó en su portal digital: “El viaje en barco fue muy dramático, sobre todo porque las condiciones meteorológicas eran muy malas, con mucho viento y grandes olas”.

“Después de su llegada a Noruega el jueves por la noche, estas lesiones fueron investigadas en el Hospital Universitario de Ulleval en Oslo. Los médicos debieron detectar varias lesiones, incluida una fractura en una vértebra”, acota dicho espacio periodístico.

Finalmente, el reporte agrega que “como consecuencia de esta lesión, Machado ha prolongado su estancia en Noruega mientras recibe orientación médica sobre el tratamiento adecuado”.

María Corina Machado salió oficialmente de la clandestinidad tras aparecer en Oslo, Noruega, junto a su familia en el Grand Hotel.

En horas de la madrugada del 11 de diciembre, la líder de la democracia en Venezuela arribó a la capital del país nórdico.