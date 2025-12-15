María Corina Machado sufrió grave lesión en la columna durante su salida de Venezuela hacia Noruega

La líder de la democracia venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sufrió una grave lesión en una vértebra tras su salida de Venezuela rumbo a Oslo, así lo confirmó el medio de comunicación noruego Aftenposten.

A su llegada a la capital noruega en la madrugada del jueves, la fundadora del partido Vente Venezuela fue sometida a evaluaciones médicas tras el exigente viaje. Fuentes cercanas a la Nobel de Paz confirmaron la información a NTN24.

Se cree que la lesión se habría producido durante un peligroso trayecto marítimo realizado en una pequeña embarcación pesquera, bajo condiciones climáticas adversas, con fuerte oleaje y vientos intensos, durante aproximadamente cinco horas.

Aftenposten, por su parte, comunicó en su portal digital: “El viaje en barco fue muy dramático, sobre todo porque las condiciones meteorológicas eran muy malas, con mucho viento y grandes olas”.

“Después de su llegada a Noruega el jueves por la noche, estas lesiones fueron investigadas en el Hospital Universitario de Ullevål en Oslo. Los médicos debieron detectar varias lesiones, incluida una fractura en una vértebra”, acota dicho espacio periodístico.

Finalmente, el reporte agrega que “como consecuencia de esta lesión, Machado ha prolongado su estancia en Noruega mientras recibe orientación médica sobre el tratamiento adecuado”.

María Corina Machado salió oficialmente de la clandestinidad tras aparecer en Oslo, Noruega, junto a su familia en el Grand Hotel.

En horas de la madrugada del 11 de diciembre, la líder de la democracia en Venezuela arribó a la capital del país nórdico.

A pesar de su fuerte lesión, Machado saludó y abrazó a sus hijos, hermana, madre, colaboradores y seguidores, a quienes tenía mucho sin ver personalmente.

La Premio Nobel de la Paz, de momento, no tiene previsto emprender una gira europea una vez abandone Oslo. Recientemente indicó que está enfocada en planificar su regreso a Venezuela, a donde quiere volver lo antes posible, para lograr la tan anhelada transición política en el país caribeño.

La operación de salida involucró un despliegue militar estadounidense en el Golfo de Venezuela. Según datos de FlightRadar24, jets Super Hornets ingresaron al espacio aéreo venezolano alrededor de la 1:00 p.m. hora local, realizando al menos seis vueltas de patrulla en formación a 26,000 metros de altura cerca de la costa noroeste de Maracaibo.

Durante exactamente 40 minutos, estos aviones volaron en círculos para disuadir cualquier intento de interceptación por parte de fuerzas chavistas.

Los Super Hornets estuvieron resguardados por un avión de guerra electrónico EA-18 Growler, que orbitó sobre el mar Caribe recopilando inteligencia y protegiendo contra ataques electrónicos.

Según informó The Wall Street Journal, Machado salió disfrazada con peluca de su escondite en un suburbio de Caracas. Durante 10 horas recorrió la zona con aproximadamente 10 acompañantes, sorteando 10 puntos de control hasta llegar a medianoche a un pueblo pesquero en el estado Falcón. Allí descansó brevemente y a las 5:00 a.m. del martes partió en una lancha pesquera de madera rumbo a Curazao, donde arribó a las 3:00 p.m. a pesar del mal tiempo.

Desde Curazao, un jet ejecutivo proveniente de Miami la transportó hasta Bangor, Maine, y de ahí directamente a Oslo.