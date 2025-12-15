NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado sufrió grave lesión en la columna durante su salida de Venezuela hacia Noruega

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
A su llegada a Oslo, Machado fue sometida a evaluaciones médicas tras su exigente viaje.

La líder de la democracia venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sufrió una grave lesión en una vértebra tras su salida de Venezuela rumbo a Oslo, así lo confirmó el medio de comunicación noruego Aftenposten.

o

A su llegada a la capital noruega en la madrugada del jueves, la fundadora del partido Vente Venezuela fue sometida a evaluaciones médicas tras el exigente viaje. Fuentes cercanas a la Nobel de Paz confirmaron la información a NTN24.

Se cree que la lesión se habría producido durante un peligroso trayecto marítimo realizado en una pequeña embarcación pesquera, bajo condiciones climáticas adversas, con fuerte oleaje y vientos intensos, durante aproximadamente cinco horas.

Aftenposten, por su parte, comunicó en su portal digital: “El viaje en barco fue muy dramático, sobre todo porque las condiciones meteorológicas eran muy malas, con mucho viento y grandes olas”.

o

“Después de su llegada a Noruega el jueves por la noche, estas lesiones fueron investigadas en el Hospital Universitario de Ullevål en Oslo. Los médicos debieron detectar varias lesiones, incluida una fractura en una vértebra”, acota dicho espacio periodístico.

Finalmente, el reporte agrega que “como consecuencia de esta lesión, Machado ha prolongado su estancia en Noruega mientras recibe orientación médica sobre el tratamiento adecuado”.

María Corina Machado salió oficialmente de la clandestinidad tras aparecer en Oslo, Noruega, junto a su familia en el Grand Hotel.

En horas de la madrugada del 11 de diciembre, la líder de la democracia en Venezuela arribó a la capital del país nórdico.

o

A pesar de su fuerte lesión, Machado saludó y abrazó a sus hijos, hermana, madre, colaboradores y seguidores, a quienes tenía mucho sin ver personalmente.

La Premio Nobel de la Paz, de momento, no tiene previsto emprender una gira europea una vez abandone Oslo. Recientemente indicó que está enfocada en planificar su regreso a Venezuela, a donde quiere volver lo antes posible, para lograr la tan anhelada transición política en el país caribeño.

La operación de salida involucró un despliegue militar estadounidense en el Golfo de Venezuela. Según datos de FlightRadar24, jets Super Hornets ingresaron al espacio aéreo venezolano alrededor de la 1:00 p.m. hora local, realizando al menos seis vueltas de patrulla en formación a 26,000 metros de altura cerca de la costa noroeste de Maracaibo.

Durante exactamente 40 minutos, estos aviones volaron en círculos para disuadir cualquier intento de interceptación por parte de fuerzas chavistas.
Los Super Hornets estuvieron resguardados por un avión de guerra electrónico EA-18 Growler, que orbitó sobre el mar Caribe recopilando inteligencia y protegiendo contra ataques electrónicos.

Según informó The Wall Street Journal, Machado salió disfrazada con peluca de su escondite en un suburbio de Caracas. Durante 10 horas recorrió la zona con aproximadamente 10 acompañantes, sorteando 10 puntos de control hasta llegar a medianoche a un pueblo pesquero en el estado Falcón. Allí descansó brevemente y a las 5:00 a.m. del martes partió en una lancha pesquera de madera rumbo a Curazao, donde arribó a las 3:00 p.m. a pesar del mal tiempo.

Desde Curazao, un jet ejecutivo proveniente de Miami la transportó hasta Bangor, Maine, y de ahí directamente a Oslo.

María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado

Lesión

Viaje

Noruega

Foto: NTN24
María Corina Machado

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

Nicolás Maduro/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Régimen de Maduro

Maduro exhibe espada de Bolívar en provocación a Estados Unidos y el gesto es comparado con el del presidente Petro durante su posesión

Avión de Conviasa | Foto: Captura FlightRadar24
Conviasa

Avión de Conviasa que partió de Caracas pasó por espacio aéreo estadounidense de camino a Rusia y desató teorías

Opinión

Ver más
Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

Miss Noruega | Foto: EFE
Miss Universo

Miss Noruega avivó la polémica alrededor de Miss Universo 2025 al denunciar que el top 10 fue elegido "15 días antes" de la coronación

Nicolás Maduro/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Régimen de Maduro

Maduro exhibe espada de Bolívar en provocación a Estados Unidos y el gesto es comparado con el del presidente Petro durante su posesión

Gustavo Petro | Foto: EFE
Petro

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Avión de Conviasa | Foto: Captura FlightRadar24
Conviasa

Avión de Conviasa que partió de Caracas pasó por espacio aéreo estadounidense de camino a Rusia y desató teorías

Seleccion Colombia Sub-17 | Foto: EFE
Selección Colombia

Las sanciones que la FIFA le impondría a la selección Colombia por su pelea con Francia en el Mundial Sub-17

Piloto de McLaren, Lando Norris de Britai, en el Gran Premio de F1 – Foto EFE
Fórmula 1

Responsables de la Fórmula 1 visitaron ciudad caribeña sudamericana con miras a crear un Gran Premio

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre