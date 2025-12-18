NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Políticos

“Ningún militar colombiano debe arriesgar su vida para defender a la dictadura”: políticos rechazan el llamado de Maduro a las fuerzas militares de Colombia

diciembre 18, 2025
Por: Natalya Baquero González
Juan Carlos Pinzón y María Fernanda Cabal - Fotos: AFP
Juan Carlos Pinzón y María Fernanda Cabal - Fotos AFP
Sectores políticos de oposición en Colombia rechazan el pedido de Nicolás Maduro hacia las fuerzas militares y políticas.

En medio de una transmisión televisiva, el jefe del régimen de venezolano, Nicolás Maduro, instó a las Fuerzas Militares de Colombia a que se unan en defensa de la soberanía.

El pedido de Maduro se da en medio de la fuerte presión del gobierno de los Estados Unidos hacia la dictadura chavista; dentro de ellas se encuentra la imposición de sanciones y la más reciente orden del bloqueo total a los petroleros sancionados que operan desde Venezuela.

“Al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida”, dijo Maduro.

Ante este llamado de apoyo del dictador venezolano hacia las fuerzas militares colombianas, varios políticos de oposición en Colombia alzaron su voz de rechazo, señalando que “jamás defenderán un régimen narcotraficante”.

o

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, por medio de sus redes sociales dejó claro que “la Fuerza Pública de Colombia tiene el deber sagrado de defender la soberanía, la vida, los bienes y la honra de los colombianos, no de servir al narcodictador”.

Por su parte, el representante de la Cámara, Andrés Forero, señaló que: “Ningún militar colombiano debe arriesgar su vida para defender la dictadura que oprime a Venezuela. Gustavo Petro no puede arrastrar a Colombia a una guerra que no es nuestra”.

Entre tanto, el precandidato a la presidencia y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, fue muy contundente en sus palabras hacia el líder de la dictadura chavista: “Dictador Maduro: las Fuerzas Militares de Colombia jamás defenderán un régimen narcotraficante y asesino como el suyo”.

“Esa es la orden que militares y policías de Colombia no pueden obedecer. Jamás podrán convertirse en “cuerpo de seguridad del narco Maduro y sus lugartenientes. Vamos a ver hasta dónde se atreve Petro”, manifestó la también precandidata Vicky Dávila en sus redes sociales.

Cabe resaltar que desde el pasado mes de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos adelanta operaciones militares en contra del narcotráfico de la región, especialmente contra el Cartel de los Soles, grupo que sería liderado por Nicolás Maduro y el cual fue designado como Organización Terrorista Extranjera.

Temas relacionados:

Políticos

Oposición

Fuerzas Militares

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Cartel de Los Soles

Estados Unidos

Venezuela

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Lo que hoy vive el departamento del Cauca es el desatino absoluto de la Paz Total": exgobernador del Cauca tras cruento ataque terrorista en el municipio de Buenos Aires

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se admira la coherencia de María Corina, siempre ha manejado el mismo discurso": palabras de la periodista Salud Hernández sobre la agenda de la Premio Nobel de Paz en Oslo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Despliegue de EE. UU - Captura de video
Operaciones

Congreso de Estados Unidos investiga legalidad de operaciones contra narcolanchas en el Caribe

El almirante Alvin Holsey. (EFE)
Fuerzas Militares

Dimite el almirante que dirige las tropas de Estados Unidos en Latinoamérica en medio de presión a Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano
Régimen de Maduro

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Despliegue de EE. UU - Captura de video
Operaciones

Congreso de Estados Unidos investiga legalidad de operaciones contra narcolanchas en el Caribe

El almirante Alvin Holsey. (EFE)
Fuerzas Militares

Dimite el almirante que dirige las tropas de Estados Unidos en Latinoamérica en medio de presión a Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano
Régimen de Maduro

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Músico - Foto referencial AFP
Crisis económica en Venezuela

Trabajo independiente, inestabilidad y multiactividad: La realidad laboral del músico venezolano

Celebración Liverpool Premier League/ Tragedia durante el festejo - Fotos AFP
Liverpool

Conductor rompe en llanto tras admitir que atropelló a excompañero de Luis Díaz

.
Brasil

Letal virus amenaza con la extinción del guacamayo que inspiró a la película animada 'Río'

Donald Trump - Guardia Nacional (AFP)
Washington

"El animal que disparó está gravemente herido, pagará un precio muy alto": Trump sobre ataque a soldados de la Guardia Nacional

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre