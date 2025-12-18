“Ningún militar colombiano debe arriesgar su vida para defender a la dictadura”: políticos rechazan el llamado de Maduro a las fuerzas militares de Colombia

En medio de una transmisión televisiva, el jefe del régimen de venezolano, Nicolás Maduro, instó a las Fuerzas Militares de Colombia a que se unan en defensa de la soberanía.

El pedido de Maduro se da en medio de la fuerte presión del gobierno de los Estados Unidos hacia la dictadura chavista; dentro de ellas se encuentra la imposición de sanciones y la más reciente orden del bloqueo total a los petroleros sancionados que operan desde Venezuela.

“Al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida”, dijo Maduro.

Ante este llamado de apoyo del dictador venezolano hacia las fuerzas militares colombianas, varios políticos de oposición en Colombia alzaron su voz de rechazo, señalando que “jamás defenderán un régimen narcotraficante”.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, por medio de sus redes sociales dejó claro que “la Fuerza Pública de Colombia tiene el deber sagrado de defender la soberanía, la vida, los bienes y la honra de los colombianos, no de servir al narcodictador”.

Por su parte, el representante de la Cámara, Andrés Forero, señaló que: “Ningún militar colombiano debe arriesgar su vida para defender la dictadura que oprime a Venezuela. Gustavo Petro no puede arrastrar a Colombia a una guerra que no es nuestra”.

Entre tanto, el precandidato a la presidencia y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, fue muy contundente en sus palabras hacia el líder de la dictadura chavista: “Dictador Maduro: las Fuerzas Militares de Colombia jamás defenderán un régimen narcotraficante y asesino como el suyo”.

“Esa es la orden que militares y policías de Colombia no pueden obedecer. Jamás podrán convertirse en “cuerpo de seguridad del narco Maduro y sus lugartenientes. Vamos a ver hasta dónde se atreve Petro”, manifestó la también precandidata Vicky Dávila en sus redes sociales.

Cabe resaltar que desde el pasado mes de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos adelanta operaciones militares en contra del narcotráfico de la región, especialmente contra el Cartel de los Soles, grupo que sería liderado por Nicolás Maduro y el cual fue designado como Organización Terrorista Extranjera.