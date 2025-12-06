NTN24
Sábado, 06 de diciembre de 2025
Sábado, 06 de diciembre de 2025
Mundial 2026

Incómodo momento en la ceremonia del Mundial 2026: al DT de argentina no le dejaron tocar el trofeo y la FIFA tuvo que disculparse

diciembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Lionel Scaloni, DT de la Selección de Argentina (AFP)
Lionel Scaloni, DT de la Selección de Argentina (AFP)
Durante la gala, el timonel fue el encargado de presentar el trofeo como representante de la selección campeona de la edición de Catar 2022.

Este sábado, durante la ceremonia de presentación de los horarios y sedes de la fase de grupos del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió disculpas este sábado al seleccionador argentino, Lionel Scaloni, después de que se le pidiera que usara guantes para portar el trofeo de la Copa del Mundo durante el sorteo.

El viernes, Scaloni fue protagonista involuntario de una de las imágenes más curiosas de la ceremonia de sorteo de grupos del Mundial de Norteamérica celebrada en Washington DC.

o

Durante la gala, el timonel fue el encargado de presentar el trofeo como representante de la selección campeona de la edición de Catar 2022.

Scaloni acomodó con sumo cuidado el trofeo en el atril utilizando unos guantes blancos, sin embargo, a los asistentes les sorprendió que el argentino, siendo campeón, no pudiera tocar el trofeo.

Este sábado, 24 horas después del incómodo momento, el presidente Infantino recordó que ese tipo de protección es innecesaria en el caso del DT sudamericano.

"Me tengo que disculpar con Lionel Scaloni por lo que pasó ayer", dijo el dirigente suizo durante otro evento en Washington de presentación del calendario completo del torneo.

"Se le pidió que se pusiera guantes para tocar el trofeo. Pido disculpas en nombre de la FIFA porque claro que los campeones pueden tocar la copa", le dijo Infantino desde el escenario a Scaloni.

Scaloni, por su parte, lo tomó de buena manera y hasta señaló que no sabía que podía tocarla sin protección: "yo no lo sabía, me lo acaba de decir el gran Fenómeno, gracias", explicó el dirigente.

o

Tras las disculpas, Infantino le devolvió el trofeo a Scaloni para que lo colocara de nuevo en el atril, esta vez con las manos descubiertas.

"Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes (...) No me conoció la persona que estaba, no pasa nada. Gracias por el detalle", dijo el timonel con una sonrisa mientras Infantino agregaba: "¡Qué barbaridad!".

Temas relacionados:

Mundial 2026

Mundial FIFA

Copa Mundial del Fútbol

Mundial de Fútbol

Lionel Scaloni

Argentina

Selección Argentina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Madre de presos políticos en Venezuela narró cómo el régimen le hizo una videollamada para mostrarle la tortura sufrida por uno de sus hijos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
buque USS Gettysburg desplegado en el Caribe y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ese premio Nobel es de todos y cada uno de los venezolanos": vocero de Vente Venezuela en EE. UU. sobre marchas para celebrar el galardón a María Corina Machado

Nicolás Maduro/ Tropas estadounidenses - Fotos AFP y @Southcom en X
Despliegue militar de Estados Unidos

"El tiempo se agota": experto explica por qué Estados Unidos podría usar todos sus activos militares contra Maduro y el Cartel de los Soles

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Más de Actualidad

Ver más
Telaraña Gigante - Foto AFP
Grecia

Hallan una megacolonia de 111.000 arañas en una red gigante bajo tierra

Militares panameños y estadounidenses asisten a un simulacro liderado por el Ejército de EE. UU. - Foto AFP
Panamá

Ejército de EE. UU. realizó un entrenamiento en Panamá en medio de creciente presión dirigida al régimen de Maduro en Venezuela

Narcolancha / FOTO: EFE
Narcotráfico en Venezuela

“Venezuela ahora está enviando droga desde el sur del país”: experto sobre la expansión del crimen organizado en la región

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Telaraña Gigante - Foto AFP
Grecia

Hallan una megacolonia de 111.000 arañas en una red gigante bajo tierra

Militares panameños y estadounidenses asisten a un simulacro liderado por el Ejército de EE. UU. - Foto AFP
Panamá

Ejército de EE. UU. realizó un entrenamiento en Panamá en medio de creciente presión dirigida al régimen de Maduro en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

Trump anuncia que anula los decretos firmados a máquina por Joe Biden: "representan aproximadamente el 92% de ellos"

América Latina | Foto Canva
América Latina

América Latina y el Caribe alcanzan su nivel más bajo de pobreza monetaria, según organismo de la ONU

Lucas Paquetá | Foto: AFP
Futbolistas

Lucas Paquetá explotó tras acusaciones de estar involucrado en apuestas deportivas por su expulsión contra el Liverpool: “ridículo lo que he soportado”

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Así fue como la hija de Cristiano Ronaldo interrumpió la propuesta de matrimonio del jugador a Georgina Rodríguez

Narcolancha / FOTO: EFE
Narcotráfico en Venezuela

“Venezuela ahora está enviando droga desde el sur del país”: experto sobre la expansión del crimen organizado en la región

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre