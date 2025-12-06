Incómodo momento en la ceremonia del Mundial 2026: al DT de argentina no le dejaron tocar el trofeo y la FIFA tuvo que disculparse

Este sábado, durante la ceremonia de presentación de los horarios y sedes de la fase de grupos del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió disculpas este sábado al seleccionador argentino, Lionel Scaloni, después de que se le pidiera que usara guantes para portar el trofeo de la Copa del Mundo durante el sorteo.

El viernes, Scaloni fue protagonista involuntario de una de las imágenes más curiosas de la ceremonia de sorteo de grupos del Mundial de Norteamérica celebrada en Washington DC.

Durante la gala, el timonel fue el encargado de presentar el trofeo como representante de la selección campeona de la edición de Catar 2022.

Scaloni acomodó con sumo cuidado el trofeo en el atril utilizando unos guantes blancos, sin embargo, a los asistentes les sorprendió que el argentino, siendo campeón, no pudiera tocar el trofeo.

Este sábado, 24 horas después del incómodo momento, el presidente Infantino recordó que ese tipo de protección es innecesaria en el caso del DT sudamericano.

"Me tengo que disculpar con Lionel Scaloni por lo que pasó ayer", dijo el dirigente suizo durante otro evento en Washington de presentación del calendario completo del torneo.

"Se le pidió que se pusiera guantes para tocar el trofeo. Pido disculpas en nombre de la FIFA porque claro que los campeones pueden tocar la copa", le dijo Infantino desde el escenario a Scaloni.

Scaloni, por su parte, lo tomó de buena manera y hasta señaló que no sabía que podía tocarla sin protección: "yo no lo sabía, me lo acaba de decir el gran Fenómeno, gracias", explicó el dirigente.

Tras las disculpas, Infantino le devolvió el trofeo a Scaloni para que lo colocara de nuevo en el atril, esta vez con las manos descubiertas.

"Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes (...) No me conoció la persona que estaba, no pasa nada. Gracias por el detalle", dijo el timonel con una sonrisa mientras Infantino agregaba: "¡Qué barbaridad!".