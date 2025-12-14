NTN24
Domingo, 14 de diciembre de 2025
Domingo, 14 de diciembre de 2025
Chile

“Vamos a establecer el respeto a la ley en todas las regiones”: José Antonio Kast, presidente electo de Chile

diciembre 14, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
José Antonio Kast, presidente electo de Chile / FOTO: EFE
José Antonio Kast, presidente electo de Chile / FOTO: EFE
El candidato de la derecha derrotó de forma contundente la izquierdista Jeannette Jara y dio sus primeras palabras ahora como presidente electo.

El presidente electo de Chile, el representante de la extrema derecha José Antonio Kast, prometió "restablecer el respeto a la ley" en el discurso ante sus partidarios, tras ganar este domingo el balotaje frente a la izquierdista Jeannette Jara.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58% frente a la izquierdista Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, tras el conteo del 86% de los votos por parte del Servicio Electoral (Servel).

"Vamos a restablecer la ley. Vamos a establecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones y sin privilegios", dijo Kast, ante miles de partidarios que lo ovacionaron fuera de la sede del Partido Republicano, en el este de Santiago.

“Este es el día de la alegría”, señaló Kast y le pidió a sus seguidores mayor apoyo ahora en su nuevo rol: “Es un momento en el que debo pedirles un poco más de lo que me han dado. Ayúdenme todos a que estos 4 años salgan bien, así como hemos mantenido nuestra unidad les pido ese poco más para que me acompañen en la Presidencia”.

Noticia en desarrollo.

Temas relacionados:

Chile

José Antonio Kast

Presidente

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así funciona el FIFA Pass, el innovador proceso para acelerar la entrada a EE. UU. para el Mundial 2026

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
María Corina Machado

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Más de Política

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Ecuador

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Gustavo Petro | Foto: EFE
Petro

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Foto de referencia (AFP)
Honduras

Trump acusa al CNE de Honduras de intentar cambiar los resultados de las elecciones: "Si lo hacen, se armará un escándalo"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Andrea Bocelli, cantante y músico italiano - Foto: EFE
FIFA

La FIFA confirma las celebridades que animarán el sorteo del Mundial este viernes en listado que incluye a Andrea Bocelli

Jørgen Watne, presidente del Comité Noruego del Nobel, junto a la hija de María Corina Machado - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Es un mensaje rotundo para la Europa moderada, de buenas maneras y buenas posturas": Orlando Avendaño sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Shakira y sus hijos Milan y Sasha - Foto AFP
Shakira

"Momento que nos durará por siempre": Shakira vivió emotivo instante al cantar junto a sus hijos en Buenos Aires

Laura Álvarez, diputada mexicana
Persecución

"La voz del futuro se está callando": diputada mexicana sobre presunta persecución política en México

Juan Fernano Quintero | Foto: AFP
Juan Fernando Quintero

JuanFer Quintero silenció los silbidos de la hinchada de Racing con un golazo que no evitó la derrota re River Plate

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Se quedaría en México: reconocido periodista revela el supuesto club al que James Rodríguez llegaría

Expertos hablan sobre legalidad del despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe
Estados Unidos

Coronel en retiro de la Armada de Estados Unidos explica en qué consistiría "la fase dos" de la presión sobre el régimen de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre