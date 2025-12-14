“Vamos a establecer el respeto a la ley en todas las regiones”: José Antonio Kast, presidente electo de Chile

El presidente electo de Chile, el representante de la extrema derecha José Antonio Kast, prometió "restablecer el respeto a la ley" en el discurso ante sus partidarios, tras ganar este domingo el balotaje frente a la izquierdista Jeannette Jara.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58% frente a la izquierdista Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, tras el conteo del 86% de los votos por parte del Servicio Electoral (Servel).

"Vamos a restablecer la ley. Vamos a establecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones y sin privilegios", dijo Kast, ante miles de partidarios que lo ovacionaron fuera de la sede del Partido Republicano, en el este de Santiago.

“Este es el día de la alegría”, señaló Kast y le pidió a sus seguidores mayor apoyo ahora en su nuevo rol: “Es un momento en el que debo pedirles un poco más de lo que me han dado. Ayúdenme todos a que estos 4 años salgan bien, así como hemos mantenido nuestra unidad les pido ese poco más para que me acompañen en la Presidencia”.

Noticia en desarrollo.