“Lo único que anhelo es volver a tener a la familia que alguna vez tuve”: el desgarrador testimonio de la hija de uno de los presos políticos en Venezuela

Máxima expectativa en Caracas, Venezuela, por las excarcelaciones, pues, aunque han ocurrido algunas, son decenas las familias que esperan reencontrarse con sus seres queridos en las próximas horas.

Loredana Hernández Barboza es la hija del preso político Héctor Hernández Da Costa y estuvo en el Informativo de NTN24 hablando del anhelo y la zozobra que tiene al esperar si su pariente será uno de los excarcelados.

“Nuestros familiares se encuentran a la espera, con expectativas de la liberación y nos aferramos a que mi papá sea uno de los liberados. Yo como hija he buscado cualquier tipo de información, pero no hay mucha y no sabemos cuál es el motivo de la tardanza de las excarcelaciones y solamente estamos aquí, a la expectativa de buenas noticias”, aseveró.

“Esto es lo que yo pido, lo único que anhelo es volver a tener a la familia que alguna vez tuve”, complementó la invitada.

Luego habló de lo que sabe de su papá y su mayor anhelo: “A él lo apresaron injustamente. Tengo una foto y las cartas que mi papá en algún momento me pudo escribir porque en el lugar en el que se encuentra no le permiten una llamada, tengo las imágenes de mi papá alrededor y quiero volverlo a ver. Más allá de la situación de si habrá un cambio de gobierno lo que nos importa es la figura humana y lo que anhelo igual que todos los hijos de los presos políticos es tener a mi papá en la casa”.