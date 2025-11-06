Niños se convirtieron en ‘guardianes del Amazonas’ en encuentro que les dio voz de cara a la COP30

En el marco de la COP 30 que se llevará a cabo en Brasil, World Vision organizó un encuentro simultaneo en Leticia (Colombia), Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa (Perú), en el que niñas, niños y adolescentes propusieron soluciones frente al cambio climático desde el corazón del pulmón del mundo.

La MiniCOP Amazónica permitió a los participantes vivir una experiencia inmersiva en la que se recrea una conferencia climática real a través de la creación de una “ciudad imaginaria”.

Durante el encuentro, los menores asumieron el rol de guardianes del Amazonas, debatiendo y negociando acuerdos para la protección del medioambiente.

El primer día permitió la elaboración de un manifiesto regional, en el que expresaron sus propuestas y recomendaciones para que sean tenidas en cuenta por los gobiernos durante la COP30.

Durante el segundo día, los participantes se reunieron con representantes institucionales, sociales y ambientales, entre ellos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, autoridades locales y aliados estratégicos, fortaleciendo el diálogo intergeneracional frente a los desafíos climáticos.

La crisis climática está teniendo un impacto devastador en la niñez de América Latina y el Caribe, exponiéndolos a graves riesgos ambientales y climáticos, según menciona World Vision.

Según UNICEF, 55 millones de niñas y niños están expuestos a la escasez de agua, 60 millones a ciclones, 45 millones a olas de calor y 105 millones a contaminación del aire.

Se estima que para 2030, hasta 17,9 millones de niñas, niños y jóvenes podrían caer en la pobreza por los efectos del cambio climático si no se actúa con urgencia.

En el caso de Colombia, solo en 2024 se destruyeron 113.608 hectáreas de bosque, un aumento del 43 % respecto al año anterior. De esta cifra, 75.000 hectáreas corresponden a la región amazónica, que concentra más del 65 % de la deforestación nacional, según el IDEAM.

“Para World Vision es fundamental amplificar las voces de las niñas, niños y adolescentes en temas de acción climática. Desde sus ideas y opiniones podemos promover su liderazgo como defensores del medioambiente y garantes de sus derechos”, afirmó Daniela Esguerra, Líder Nacional de Incidencia, Género e Inclusión Social de la organización.

Ante este panorama, se espera que las propuestas sean analizadas y respaldadas con compromisos concretos por parte de las instituciones. “El documento final con sus conclusiones será presentado durante la COP 30 en Brasil”, indicó la entidad.