NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Martes, 21 de octubre de 2025
Crisis EE. UU. - Colombia

"No creo que se justifique que toda Colombia pague por una agenda personal": analista sobre la tensión entre Trump y Petro

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Omar Bula Escobar, analista geopolítico internacional, conversó sobre la crisis política entre Estados Unidos y Colombia.

En medio de la tensión entre Colombia y Estados Unidos, esta semana se celebró una reunión clave en la Casa de Nariño.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, recibió al encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, junto al embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García Peña.

Para hablar sobre este tema, Omar Bula Escobar, analista geopolítico internacional, conversó con el programa la Tarde de NTN24.

El invitado señaló que “lo está surgiendo en Estados Unidos fue esa declaración del presidente Petro diciendo que había que sacar a Trump del poder”.

o

“Hay una serie de contradicciones que se están dando permanentemente y es muy difícil saber lo que va a pasar”, añadió.

Bula Escobar también reiteró que “este intercambio entre el señor Petro y el presidente Trump es un capítulo muy desagradable y peligroso para los colombianos”.

Además, hizo énfasis en la lucha contra el narcotráfico diciendo “ya estamos invadidos de droga”. “Ya no somos café, ahora somos cocaína”.

“No creo que se justifique que toda Colombia pague por una agenda personal. Todas las decisiones han sido muy centradas en sí mismo y no mide los costos”, sentenció.

Temas relacionados:

Crisis EE. UU. - Colombia

Donald Trump

Gustavo Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No creo que se justifique que toda Colombia pague por una agenda personal": analista sobre la tensión entre Trump y Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Donald Trump- presidente de Estados Unidos - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia (AFP)
Francia

Expresidente francés Nicolas Sarkozy entró a prisión: cumplirá condena de cinco años por financiación ilegal

El senador Bernie Moreno - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador estadounidense asegura que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump recibe mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio - Foto AFP
Israel - Hamás

AFP informa que la Casa Blanca está a punto de declarar el fin de la guerra en Gaza

María Margarita Robles - Canva - EFE
España

Denuncian que avión de la ministra de Defensa de España sufrió intento de interferencia del GPS cerca de territorio ruso

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país - Foto AFP
Gaza

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA - AFP
FIFA

FIFA canceló partido de eliminatorias africanas para el Mundial 2026 por insólita protesta de uno de los equipos

Donald Trump recibe mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio - Foto AFP
Israel - Hamás

AFP informa que la Casa Blanca está a punto de declarar el fin de la guerra en Gaza

James Comey - Donald Trump (AFP)
FBI

Exdirector del FBI James Comey fue inculpado por "graves delitos"; Trump celebró el anuncio y lo calificó como "uno de los peores seres humanos"

María Margarita Robles - Canva - EFE
España

Denuncian que avión de la ministra de Defensa de España sufrió intento de interferencia del GPS cerca de territorio ruso

Drake y Kendrick Lamar - AFP
Drake

Jueza estadounidense emitió importante dictamen sobre demanda del rapero Drake por canción viral de Kendrick Lamar

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país - Foto AFP
Gaza

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país

Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda