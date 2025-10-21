"No creo que se justifique que toda Colombia pague por una agenda personal": analista sobre la tensión entre Trump y Petro

En medio de la tensión entre Colombia y Estados Unidos, esta semana se celebró una reunión clave en la Casa de Nariño.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, recibió al encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, junto al embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García Peña.

Para hablar sobre este tema, Omar Bula Escobar, analista geopolítico internacional, conversó con el programa la Tarde de NTN24.

El invitado señaló que “lo está surgiendo en Estados Unidos fue esa declaración del presidente Petro diciendo que había que sacar a Trump del poder”.

VEA TAMBIÉN "Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz o

“Hay una serie de contradicciones que se están dando permanentemente y es muy difícil saber lo que va a pasar”, añadió.

Bula Escobar también reiteró que “este intercambio entre el señor Petro y el presidente Trump es un capítulo muy desagradable y peligroso para los colombianos”.

Además, hizo énfasis en la lucha contra el narcotráfico diciendo “ya estamos invadidos de droga”. “Ya no somos café, ahora somos cocaína”.

“No creo que se justifique que toda Colombia pague por una agenda personal. Todas las decisiones han sido muy centradas en sí mismo y no mide los costos”, sentenció.