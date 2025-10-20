"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Tras la segunda vuelta, Rodrigo Paz fue elegido como nuevo presidente de Bolivia, nación que gobernará a partir del próximo 8 de noviembre y por cinco años. Durante su periodo de gobernanza, el mandatario electo deberá asumir varios retos para subsanar la crisis económica que vive su país.

Ante la elección de Paz como nuevo mandatario de los bolivianos, mucho se habla de la influencia que pudieron haber llegado a tener otros colectivos políticos vinculados al movimiento socialista “MAS”, partido político al que pertenece Luis Arce, actual presidente, y Evo Morales, expresidente del pueblo boliviano.

Frente a estos comentarios, el diputado electo por el departamento de La Paz, José Manuel Ormachea de Alianza Libre, en entrevista con el programa La Tarde de NTN24, habló sobre la explicación que deberán brindar varios políticos respecto a su militancia de varios parlamentarios electos.

“Nosotros consideramos que claramente se tiene que aclarar la militancia de varios parlamentarios, justamente de la bancada del Partido Democrático Cristiano, de Rodrigo Paz, pues si uno se fija, ellos están contemplados como gente que milita en el movimiento del socialismo”, indicó.

José Manuel Ormachea, quien pertenece a Alianza Libre, que es liderado por Jorge “Tuto” Quiroga, manifestó que como partido ya le expresaron sus felicitaciones a Paz y que ven de manera positiva el acto que tuvo recientemente con la líder opositora María Corina Machado, lo cual deja ver “un distanciamiento del socialismo del siglo XXI y de la tiranía que sigue gobernando Venezuela, Nicaragua y Cuba”.

En cuanto a la relación que se establecerá del poder legislativo con el mandatario, manifestó: “Le digo al mundo y al país que nosotros tenemos una línea como organización política, la cual tiene que ver con una serie de principios y valores absolutamente irrenunciables que claramente van a marcar nuestro rumbo en la asamblea a partir de noviembre, cuando asumamos el cargo. Nosotros vamos a ser la voz y la representación de las ideas de ‘Tuto' en la asamblea legislativa”, en la cual, de encontrar coincidencia con otros partidos políticos, “nos colaboraremos y en otras seremos críticas”, haciendo “oposición constructiva”.

En cuanto a los desafíos que deberá asumir de manera inmediata, dijo que es el tema de la “gasolina, el combustible y el diésel”.

El diputado electo señaló que son medidas que se deberán comenzar a tomar una vez que Rodrigo Paz ejerza como presidente, “No creo que vaya a tener luna de miel, tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población”, sentenció.