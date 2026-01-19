Exfutbolista con importante paso por La Liga reveló que no llegó al Barcelona por su aspecto físico: "dijeron que soy feo y por eso no me ficharon"
Recientemente el mundo del fútbol ha sido sacudido por una impactante confesión de un exfutbolista con importante paso por LaLiga que conmocionó a los amantes del deporte tras revelar que no fue fichado por el club Barcelona por "ser feo".
El protagonista de esta historia es el exjugador del Rayo Vallecano, el ruso Viktor Onopko, quien atribuyó ser descartado por los culés en los inicios de su carrera por su aspecto físico.
Durante una reciente entrevista en el podcast 'El Bigote de Abadía', el jugador ruso reveló que el Barça estaba interesado en él cuando su carrera como defensa central estaba en su mejor momento.
Sin embargo, el exdefensa central del Real Oviedo y el Rayo Vallecano comentó que el interés del conjunto blaugrana no se formalizó y todo se debió a su aspecto físico.
En el podcast, el ruso comentó: "yo conocí está historia hace poco. Yo no sabía que Barcelona quería ficharme".
Pero Johan Cruyff, el entrenador de esa época del Barcelona o alguno de sus ayudantes dijeron: "que 'Onopko es feo' y por eso no me ficharon para el Barcelona", reveló entre risas durante el podcast en español.
Y explicó que un periodista le contó la misma historia: "que yo estaba en la lista de Barcelona y dijeron que soy feo, y por eso no me ficharon".
Sin embargo, tras no ser fichado por el Barça, el defensa ruso terminó llegando al Real Oviedo, en donde estuvo seis temporadas. Tras seis temporadas en Oviedo, se fue para el Rayo Vallecano.
Su rendimiento en cancha con los rayados hizo que otro grande español, el Atlético de Madrid, se interesara por él.
Pero no se pudo ir al conjunto colchonero por un malentendido de contrato y maniobras de sus representantes, quienes le mintieron para evitar su traspaso al Atlético: "No llegué al Atlético por un engaño de representantes. Me dijeron 'si no vas al Oviedo, te van a castigar’".
En su paso por LaLiga disputó 214 partidos, dejando una importante huella en el fútbol en España, país que considera su segundo país y al cual admira porque "no es como Alemania. Allí se vive para trabajar".