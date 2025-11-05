"No entienden la visión de Trump y lo castigan con este voto que tuvimos": analista Luis Alvarado sobre elecciones locales de Estados Unidos

El analista político independiente y conservador, Luis Alvarado, se refirió en el programa La Tarde de NTN24 a las elecciones locales que tuvieron lugar el martes en Estados Unidos en las que los demócratas salieron victoriosos tras obtener las codiciadas gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, e imponerse de la mano del musulmán Zohran Mamdani en los comicios por la Alcaldía de Nueva York.

"No entienden la visión de Trump ni están de acuerdo con la manera en la que está gobernando y lo castigan con este voto que vimos ayer", explicó Luis Alvarado.

Para Alvarado las elecciones mostraron que muchas personas sienten que el país “no va en la dirección que ellos quieren”. “56% cree que el país va mal. Los números de aprobación de Trump están por el suelo con 37%”, expresó.

“Estoy viendo que, aunque el pueblo no cree que los demócratas tengan el mejor interés sobre ellos, los prefieren sobre los republicanos por la manera errática en la que están gobernando”, manifestó.

Sobre el nuevo alcalde de Nueva York, entre tanto, describió que “es muy popular”. “Tendrá problemas con la gente y tendrá que gobernar. Tiene que enfrentar la realidad”, mencionó.