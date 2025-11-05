"Le estamos poniendo presión al régimen de Maduro en Venezuela": Trump se pronuncia frente a empresarios en Miami sobre ataques en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció en medio de la convención empresarial America Business Forum, que se realiza en Miami, sobre los recientes ataques contra las que considera "narcolanchas" en medio del despliegue militar de fuerzas de su país en El Caribe cerca de las costas de Venezuela.

"Estamos atacando a los terroristas, le estamos poniendo presión al régimen de Maduro en Venezuela”, aseveró.

Trump indicó que desde el inicio de su Gobierno firmó una orden ejecutiva designando a carteles de la droga “como organizaciones terroristas internacionales”. “La cantidad de droga que está entrando al país ha disminuido, ahora la gente no parece muy inclinada a operar estas narcolanchas”, afirmó.

“Cada narcolancha que destruimos, la droga que llevan puede matar a 25 mil estadounidenses, los salvamos con cada narcolancha que hundimos, y estamos arrestando a pandilleros”, aseguró el presidente.

Trump en el evento también reaccionó a los resultados de las elecciones locales que tuvieron lugar en su país el martes y que dieron como ganador de la Alcaldía de Nueva York al político musulmán y demócrata Zohran Mamdani.

Trump, tras la jornada electoral en la que los demócratas también ganaron las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, afirmó que Estados Unidos se enfrenta a una elección entre “el comunismo y el sentido común”.

"Nuestros oponentes proponen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico", dijo Trump, tras criticar la elección en Nueva York de Zohran Mamdani.

Trump aseguró que Nueva York había perdido su "soberanía" después de que los neoyorquinos eligieran a Mamdani como su próximo alcalde y afirmó que la ciudad más grande del país se convertiría en comunista.

VEA TAMBIÉN "Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum o

"Nos ocuparemos de ello", lanzó Trump ante los empresarios, en alusión a Mamdani, un político que se presenta como "demócrata y socialista" y que hizo campaña con promesas como permitir el transporte público gratuito.

En un discurso pronunciado en Miami un día después de la contundente victoria de Mamdani, Trump añadió que la ciudad de Florida "pronto será el refugio para quienes huyen del comunismo en Nueva York".