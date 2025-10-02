NTN24
Fuerzas Armadas

“No es entrenamiento, es ejercicio del mundo real”: Fuerzas Armadas de EE. UU. publican video demostrando su poderío militar en el Caribe

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Buques de las Fuerzas Armadas estadounidenses - Foto US Navy
El Comando Sur de los Estados Unidos publicó un video en el que muestran el entrenamiento que realizó la Marina este jueves en el mar Caribe.

En dicho entrenamiento las fuerzas de la Marina habrían demostrado su preparación y letalidad en medio de la creciente tensión de Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

En su cuenta de X, el Comando Sur de Estados Unidos escribió: “Demostrando preparación y letalidad: Las fuerzas de la Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos realizaron entrenamiento, incluyendo un ejercicio de fuego real con sistemas de armas navales, en el Mar Caribe”.

“Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente Donald Trump”, agrega la descripción del video.

o

En el video, que dura 20 segundos, se escucha que uno de los oficiales del Comando Sur asegura: “No te equivoques, lo que estás haciendo ahora no es entrenamiento, es ejercicio del mundo real”.

Todo esto mientras muestran imágenes del lanzamiento de misiles y el sobrevuelo de helicópteros en el mar Caribe.

Estos ejercicios complementarían el entrenamiento en la selva panameña que van a recibir medio centenar de infantes de la Marina de la unión americana.

El entrenamiento fue anunciado mientras Estados Unidos realiza un despliegue de buques de guerra en el Caribe para luchar contra el narcotráfico, pero que Venezuela considera una "amenaza" a su territorio.

El anuncio se conoce luego de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que se perseguirá a los carteles de la droga "que llegan por tierra" de Venezuela.

"Ahora vigilaremos los carteles", declaró a la prensa al salir de la Casa Blanca. "Vamos a vigilar muy seriamente a los cárteles que llegan por tierra".

