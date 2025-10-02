Tras detección de aeronaves estadounidenses, régimen venezolano "exige" al secretario de Guerra de EE. UU. "cesar de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista"

El régimen venezolano "exigió" al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, cesar "de inmediato" lo que tildó de "postura temeraria, aventurera y guerrerista", con la que alega que se pretende "socavar la zona de paz" de América Latina y el Caribe y "poner en peligro la estabilidad regional".

La petición la hicieron el jueves por medio de un comunicado luego de que Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Maduro, denunciara más temprano que radares del aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira, detectaron la presencia de aviones "de combate" que serían de Estados Unidos, lo que se volvió a resaltar en el escrito.

"Dicha maniobra, identificada por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), constituye una provocación que amenaza la soberanía nacional y contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional", reza el documento.

Según el régimen, se trata de una acción que puso "en serio riesgo" la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el mar Caribe, en un hecho que, fundamentan, fue además avistado por la aerolínea colombiana Avianca, aparte de la detección oficial del CODAI.

"Este grave reporte se añade a otras incursiones ilegales similares previamente registradas y ya denunciadas", temió el régimen, señalando la presunta configuración de "un patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado".

Además de la exigencia a Hegseth, en el comunicado se avisa que denunciarán las maniobras estadounidenses ante el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Con dicha notificación a esas entidades, la que es considerada como organización terrorista por Washington, espera que "se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición" de las que fueron calificadas como "acciones ilegales y peligrosas".

La Casa Blanca, cabe recordar, ofrece en este momento una recompensa de 50 millones de dólares por información que contribuya en la captura de Nicolás Maduro, al que consideran ilegítimo y un "fugitivo" de la justicia norteamericana.

"Venezuela reitera que no aceptará intimidaciones ni agresiones de ninguna potencia extranjera y que ejercerá plenamente su derecho a la defensa de la soberanía nacional, conforme al derecho internacional", concluye el mensaje del régimen.

Estados Unidos continúa con sus operaciones en el Caribe luego de anunciar a mediados de agosto un despliegue militar en la región para hacer frente a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, que la administración Trump asegura es encabezada por Maduro.

Desde entonces se ha generado una alta tensión internacional por lo que pueda ocurrir ante el movimiento de las fuerzas militares estadounidenses. Mientras que algunos expertos no creen que se llegue a dar una invasión en suelo venezolano, otros consideran que el despliegue no es en vano y tiene como objetivo derrocar al régimen chavista.