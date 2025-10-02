NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Tras detección de aeronaves estadounidenses, régimen venezolano "exige" al secretario de Guerra de EE. UU. "cesar de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista"

octubre 2, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Nicolás Maduro/ Aviones de combate estadounidenses/ Pete Hegseth - Fotos AFP
Nicolás Maduro/ Aviones de combate estadounidenses/ Pete Hegseth - Fotos AFP
Luego de las denuncias de Vladimir Padrino López, el régimen emitió un comunicado notificando que denunciará las maniobras estadounidenses ante entidades como la ONU.

El régimen venezolano "exigió" al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, cesar "de inmediato" lo que tildó de "postura temeraria, aventurera y guerrerista", con la que alega que se pretende "socavar la zona de paz" de América Latina y el Caribe y "poner en peligro la estabilidad regional".

La petición la hicieron el jueves por medio de un comunicado luego de que Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Maduro, denunciara más temprano que radares del aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira, detectaron la presencia de aviones "de combate" que serían de Estados Unidos, lo que se volvió a resaltar en el escrito.

o

"Dicha maniobra, identificada por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), constituye una provocación que amenaza la soberanía nacional y contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional", reza el documento.

Según el régimen, se trata de una acción que puso "en serio riesgo" la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el mar Caribe, en un hecho que, fundamentan, fue además avistado por la aerolínea colombiana Avianca, aparte de la detección oficial del CODAI.

"Este grave reporte se añade a otras incursiones ilegales similares previamente registradas y ya denunciadas", temió el régimen, señalando la presunta configuración de "un patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado".

o

Además de la exigencia a Hegseth, en el comunicado se avisa que denunciarán las maniobras estadounidenses ante el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Con dicha notificación a esas entidades, la que es considerada como organización terrorista por Washington, espera que "se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición" de las que fueron calificadas como "acciones ilegales y peligrosas".

La Casa Blanca, cabe recordar, ofrece en este momento una recompensa de 50 millones de dólares por información que contribuya en la captura de Nicolás Maduro, al que consideran ilegítimo y un "fugitivo" de la justicia norteamericana.

"Venezuela reitera que no aceptará intimidaciones ni agresiones de ninguna potencia extranjera y que ejercerá plenamente su derecho a la defensa de la soberanía nacional, conforme al derecho internacional", concluye el mensaje del régimen.

Estados Unidos continúa con sus operaciones en el Caribe luego de anunciar a mediados de agosto un despliegue militar en la región para hacer frente a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, que la administración Trump asegura es encabezada por Maduro.

o

Desde entonces se ha generado una alta tensión internacional por lo que pueda ocurrir ante el movimiento de las fuerzas militares estadounidenses. Mientras que algunos expertos no creen que se llegue a dar una invasión en suelo venezolano, otros consideran que el despliegue no es en vano y tiene como objetivo derrocar al régimen chavista.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Administración Trump

Aviones de combate

Cartel de Los Soles

Lucha contra las drogas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo el presidente Petro es realmente una barbaridad": experto en economía sobre terminación del TLC de Colombia con Israel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Manuel Adorni, portavoz de Argentina | Foto: AFP
Argentina

Portavoz argentino ironizó sobre decreto de Maduro de adelantar la Navidad en Venezuela: "Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus les traiga paz y tranquilidad"

Jair Bolsonaro - AFP
Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro salió de la prisión domiciliaria, autorizado por la justicia, para un procedimiento médico

Prácticas militares de Maduro - AFP
Ejercicios militares

En qué consisten las ráfagas armamentísticas que aterrorizaron a comunidades del Zulia este jueves

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Manuel Adorni, portavoz de Argentina | Foto: AFP
Argentina

Portavoz argentino ironizó sobre decreto de Maduro de adelantar la Navidad en Venezuela: "Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus les traiga paz y tranquilidad"

Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne y Jack Osbourne | Foto: AFP
Ozzy Osbourne

“Qué patético y desconectado te has vuelto”: hijo de Ozzy Osbourne respondió a las declaraciones que dio el fundador de Pink Floyd, Roger Waters

Jair Bolsonaro - AFP
Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro salió de la prisión domiciliaria, autorizado por la justicia, para un procedimiento médico

Presidente del FCF, Ramón Jesurún | Foto: EFE
Selección Colombia

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol reveló hasta qué instancia del Mundial cree que llegará la ‘Tricolor’

Prácticas militares de Maduro - AFP
Ejercicios militares

En qué consisten las ráfagas armamentísticas que aterrorizaron a comunidades del Zulia este jueves

Entrenamiento en armas para civiles en Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

Se conocen las primeras imágenes del adiestramiento de civiles en armas convocado por el régimen de Maduro ante el despliegue militar de EE. UU.

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Fin al sueño mundialista: Colombia le metió seis goles a Venezuela en Maturín y le quitó la oportunidad de disputar el repechaje

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda