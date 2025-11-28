NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Selección Colombia

Futbolista de la Premier League se debate entre jugar el Mundial con Colombia o con selección europea en la que tiene nacionalidad

noviembre 28, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Trionda, Colombia vs. Nueva Zelanda - Foto AFP
Trionda, Colombia vs. Nueva Zelanda - Foto AFP
El jugador, que se desempeña en la posición de defensa central, podría contar con ambas equipos cuando faltan casi 6 meses para la máxima cita del balompié.

Un joven futbolista que actualmente se desempeña en la Premier League se debate entre jugar la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección colombiana o con la de España, país del que también tiene una nacionalidad vigente.

Se trata del defensor Cristhian Mosquera de 21 años, quien defiende los colores del Arsenal de Inglaterra y que, aunque nació en Alicante, España, tiene padres colombianos, por lo que podría tener posibilidades de ser convocado a ambas selecciones.

o

Sin embargo, y de acuerdo con el reglamento de la FIFA, una vez sea llamado y participe en alguno de los equipos nacionales de la categoría de mayores, bien sea de Colombia o España, no podrá ser convocado ni vestir los colores de la selección que descarte en su consideración inicial.

Al ser consultado por un periodista español de la plataforma deportiva DAZN, acerca de si preferiría jugar con España o con Colombia, Mosquera, mientras sonreía, dijo que esa es una pregunta que suelen hacerle "mucho" y evitó dar una respuesta concreta.

"Yo estoy muy tranquilo. Estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas y bueno, ese es el camino a seguir", contestó el defensa de los Gunners.

o

Aunque aún no se ha hecho oficial una convocatoria de Mosquera para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ni para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), algunos periodistas han asegurado que podría haber interés detrás de sus servicios en ambas selecciones.

Mosquera, cabe resaltar, ha participado en las categorías juveniles con la selección de España. En 2024 consiguió ganar el Oro Olímpico tras campeonar con el combinado español Sub-13 en el Torneo Olímpico de Fútbol.

Aficionados colombianos cuestionan la postura actual de Mosquera, sobre quien creen que quiere jugar con España, pero como aún no ha habido un llamado oficial a la absoluta, esperará hasta último momento para no perder la oportunidad de ir al Mundial, si es convocado, con La Tricolor.

La FCF no se ha pronunciado oficialmente sobre un deseo de incluir a Mosquera dentro de la lista de convocados que harán parte del Mundial, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, cuando faltan casi seis meses para la competición.

El seleccionador argentino de Colombia, Néstor Lorenzo, suele convocar en esas posiciones a otros defensores como Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Jhon Janer Lucumí y Carlos Cuesta.

o

Su postura algo radical en la construcción del equipo —y criticada por algunos sectores de la prensa nacional— pone en duda una eventual decisión sobre convocar al joven jugador del Arsenal, que varios seguidores colombianos piden sea incluido en el equipo que represente al país el próximo año.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Mundial 2026

Premier League

Arsenal

Copa Mundial del Fútbol

Selección de España

Convocatoria

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo": analista sobre sanción del CNE a campaña electoral ‘Petro Presidente’

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Cuando entendemos las capacidades de las organizaciones del crimen organizado, comprendemos por qué EE. UU. necesita bases en República Dominicana": Hugo Acha

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela": jefe de bancada en el Congreso del candidato presidencial hondureño que recibió apoyo de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ucrania propone repatriación de mercenarios cubanos usados por Rusia como "carne de cañón" a cambio de 19 presos políticos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Luis Peche, activista venezolano
Represión

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pudiera obtener una cantidad de garantías importantes si se sienta a negociar su salida del poder": Alejandro Hernández sobre asedio de EE. UU. sobre el régimen

Más de Deportes

Ver más
Atlético Nacional vs. América - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Inician los cuadrangulares en la liga colombiana con Nacional vs América como plato fuerte y el debut de Fortaleza: así se juega la primera fecha

David Beckham

Así fue el instante en el que histórico futbolista que le marcó gol a Colombia en un Mundial recibió su título de caballero de manos del rey Carlos III

El futbolista Neymar. (AFP)
Neymar

Neymar sufre su cuarta lesión del año y deja a un comprometido Santos peleando por el descenso

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Donald Trump

Trump da ultimátum a Zelenski para que acepte plan para poner fin al conflicto con Rusia

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

Colombia | Foto Canva
Aranceles

Colombia entra en el grupo de países con ventaja comercial frente a los aranceles de EE. UU.

CELAC y UE celebran en Santa Marta su IV Cumbre - Foto EFE
Cumbre de la Celac

CELAC y UE se reúnen en el Caribe en medio del despliegue militar ordenado por Donald Trump

Atlético Nacional vs. América - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Inician los cuadrangulares en la liga colombiana con Nacional vs América como plato fuerte y el debut de Fortaleza: así se juega la primera fecha

Daniel Noboa, presidente de Ecuador / Alias 'Pipo', líder de la banda criminal 'Los Lobos' - Fotos: AFP / X
Ecuador

Noboa anuncia la captura en España del jefe de la banda criminal 'Los Lobos': la noticia coincide con la consulta popular en Ecuador

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

"Maduro está arrinconado; sus opciones son cada vez menos": Arturo McFields analiza el silencio de los aliados del régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre