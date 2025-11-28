Futbolista de la Premier League se debate entre jugar el Mundial con Colombia o con selección europea en la que tiene nacionalidad

Un joven futbolista que actualmente se desempeña en la Premier League se debate entre jugar la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección colombiana o con la de España, país del que también tiene una nacionalidad vigente.

Se trata del defensor Cristhian Mosquera de 21 años, quien defiende los colores del Arsenal de Inglaterra y que, aunque nació en Alicante, España, tiene padres colombianos, por lo que podría tener posibilidades de ser convocado a ambas selecciones.

VEA TAMBIÉN Solo una selección sudamericana está en lista que reúne a las peores selecciones de cada Mundial de fútbol desde 1930 o

Sin embargo, y de acuerdo con el reglamento de la FIFA, una vez sea llamado y participe en alguno de los equipos nacionales de la categoría de mayores, bien sea de Colombia o España, no podrá ser convocado ni vestir los colores de la selección que descarte en su consideración inicial.

Al ser consultado por un periodista español de la plataforma deportiva DAZN, acerca de si preferiría jugar con España o con Colombia, Mosquera, mientras sonreía, dijo que esa es una pregunta que suelen hacerle "mucho" y evitó dar una respuesta concreta.

"Yo estoy muy tranquilo. Estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas y bueno, ese es el camino a seguir", contestó el defensa de los Gunners.

VEA TAMBIÉN País clasificado al Mundial anunció que no participará en el sorteo del torneo porque Estados Unidos se negó a otorgarles visa a sus dirigentes o

Aunque aún no se ha hecho oficial una convocatoria de Mosquera para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ni para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), algunos periodistas han asegurado que podría haber interés detrás de sus servicios en ambas selecciones.

Mosquera, cabe resaltar, ha participado en las categorías juveniles con la selección de España. En 2024 consiguió ganar el Oro Olímpico tras campeonar con el combinado español Sub-13 en el Torneo Olímpico de Fútbol.

Aficionados colombianos cuestionan la postura actual de Mosquera, sobre quien creen que quiere jugar con España, pero como aún no ha habido un llamado oficial a la absoluta, esperará hasta último momento para no perder la oportunidad de ir al Mundial, si es convocado, con La Tricolor.

La FCF no se ha pronunciado oficialmente sobre un deseo de incluir a Mosquera dentro de la lista de convocados que harán parte del Mundial, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, cuando faltan casi seis meses para la competición.

El seleccionador argentino de Colombia, Néstor Lorenzo, suele convocar en esas posiciones a otros defensores como Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Jhon Janer Lucumí y Carlos Cuesta.

VEA TAMBIÉN Arsenal destroza a su máximo rival en Inglaterra con triplete de nueva estrella del fútbol y el debut de un sudamericano o

Su postura algo radical en la construcción del equipo —y criticada por algunos sectores de la prensa nacional— pone en duda una eventual decisión sobre convocar al joven jugador del Arsenal, que varios seguidores colombianos piden sea incluido en el equipo que represente al país el próximo año.