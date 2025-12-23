"No es una frase al pasar, es una señal estratégica de distorsión dura": capitán de navío (r) sobre advertencia de Trump a Maduro

La base naval Roosevelt Roads de Puerto Rico se ha convertido en el epicentro de un despliegue militar estadounidense sin precedentes recientes en el Caribe.

En las últimas semanas, la Administración Trump ha enviado miles de soldados, un portaaviones, buques de guerra y aviones de combate a la región, intensificando la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El capitán de navío Fernando Vaccotti, analista de inteligencia y política, ofreció su perspectiva sobre la reciente advertencia del presidente Donald Trump a Maduro.

Según Vaccotti, "la advertencia de Donald Trump a Nicolás Maduro no es una frase al pasar ni un gesto electoral, es una señal estratégica de distorsión dura".

El analista explicó que cuando Trump habla de la denominada "Flota Dorada", no está describiendo un despliegue inmediato, sino construyendo una narrativa de poder.

"Mostrar que Estados Unidos tiene voluntad, capacidad y margen de escalada", indicó Vaccotti, quien destacó que este tipo de anuncios cumplen una función clásica en estrategia militar: "Advertir sin disparar, marcar líneas rojas y decirle al adversario: no pruebes hasta donde llego".