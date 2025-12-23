NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Martes, 23 de diciembre de 2025
Donald Trump

"No es una frase al pasar, es una señal estratégica de distorsión dura": capitán de navío (r) sobre advertencia de Trump a Maduro

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La administración de Donald Trump refuerza su presencia militar en el Caribe mientras intensifica la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La base naval Roosevelt Roads de Puerto Rico se ha convertido en el epicentro de un despliegue militar estadounidense sin precedentes recientes en el Caribe.

En las últimas semanas, la Administración Trump ha enviado miles de soldados, un portaaviones, buques de guerra y aviones de combate a la región, intensificando la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El capitán de navío Fernando Vaccotti, analista de inteligencia y política, ofreció su perspectiva sobre la reciente advertencia del presidente Donald Trump a Maduro.

Según Vaccotti, "la advertencia de Donald Trump a Nicolás Maduro no es una frase al pasar ni un gesto electoral, es una señal estratégica de distorsión dura".

o

El analista explicó que cuando Trump habla de la denominada "Flota Dorada", no está describiendo un despliegue inmediato, sino construyendo una narrativa de poder.

"Mostrar que Estados Unidos tiene voluntad, capacidad y margen de escalada", indicó Vaccotti, quien destacó que este tipo de anuncios cumplen una función clásica en estrategia militar: "Advertir sin disparar, marcar líneas rojas y decirle al adversario: no pruebes hasta donde llego".

Temas relacionados:

Donald Trump

Despliegue militar

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Estados Unidos finalmente comprendió el peligro que representa para el hemisferio”: análisis de las operaciones en el Caribe contra el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay un presupuesto desbordado creciente en estos tres años”: experto sobre el decreto de emergencia económica que pretende emitir Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es una frase al pasar, es una señal estratégica de distorsión dura": capitán de navío (r) sobre advertencia de Trump a Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿En qué fase se encuentra la presión de EE. UU. sobre Maduro y cuál podría ser el resultado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Ataque mortal en el metro de Taipéi - Foto: AFP
Taipéi

Tres muertos y al menos once heridos dejan ataques con arma blanca y bombas de humo en el metro de Taipéi

Estados Unidos | Foto Canva
Ponte al Día

Permisos especiales para jóvenes inmigrantes abandonados: el estatus legal que puede abrir la puerta a la residencia en EE.UU.

Portaviones Gerald Ford - Foto Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar

Comando Sur publica imagen de la actividad aérea en el portaviones Gerald Ford cuando Cartel de los Soles es declarado como Organización Terrorista

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataque mortal en el metro de Taipéi - Foto: AFP
Taipéi

Tres muertos y al menos once heridos dejan ataques con arma blanca y bombas de humo en el metro de Taipéi

Estados Unidos | Foto Canva
Ponte al Día

Permisos especiales para jóvenes inmigrantes abandonados: el estatus legal que puede abrir la puerta a la residencia en EE.UU.

Portaviones Gerald Ford - Foto Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar

Comando Sur publica imagen de la actividad aérea en el portaviones Gerald Ford cuando Cartel de los Soles es declarado como Organización Terrorista

Ataque a supuesta "narcolancha" - Foto: Comando Sur de EE. UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur de EE. UU. revela video del ataque cinético a una nueva lancha en el Pacífico: "Participaba en operaciones de narcotráfico"

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Diplomacia

Catar y Panamá dispuestos a mediar entre Trump y Maduro: "Estamos esperando"

México será la nueva sede de la Serie del Caribe 2026 - AFP
Serie del Caribe

Anuncian a México como nueva sede de la Serie del Caribe 2026 por tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

Pelea de boxeo entre Jake Paul y Anthony Joshua - Foto: AFP
Jake Paul

A un año de "ganarle" a Mike Tyson, Jake Paul sufrió doble fractura de mandíbula tras ser noqueado por Anthony Joshua en pelea estelar de Netflix

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre